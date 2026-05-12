10:57 12.05.2026

Делегація з Євросоюзу відвідала Фастів на Київщині

Київську область відвідали посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, голова регіонального представництва Європейського інвестиційного банку в країнах Східної Європи Крістіна Мікулова та представники дипломатичного корпусу країн Європейського Союзу, зокрема Польщі, Латвії, Фінляндії, Естонії та інші, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Зустрів міжнародну делегацію, яка прибула символічним "Потягом єдності", голова Київської обладміністрації Микола Калашник на вокзалі Фастова, йдеться на сайті військової адміністрації у вівторок.

"Під час візиту відвідали легендарний Вагон Злуки – місце, де понад сто років тому було закладено основу соборності України. Саме тут особливо відчувається, наскільки важливими для нас є єдність, свобода та незалежність", – зазначив Микола Калашник.

Також очільник КОДА показав міжнародним партнерам залізничний вокзал Фастова, який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки.

 

