Адвокат Єрмака заперечив його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві – Суспільне

Адвокат колишнього очільника Офісу президента України Андрія Єрмака Ігор Фомін наголосив на безпідставності підозри, висунутої напередодні його клієнту антикорупційними органами, і заперечив причетність Єрмака до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

"Не треба бути професійним юристом, щоб запитати себе: чиї кошти мав відмивати Єрмак в якомусь будівництві? Як на мене, ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском", – наводить "Суспільне" в телеграм-каналі у вівторок слова Фоміна в етері Суспільне Студія.

Фомін додав, що захист надалі надаватиме правову оцінку діям у цій справі.

"Ну, плівки, ну, яке ми маємо відношення до будь-яких плівок. Ви там чули голос пана Єрмака десь, хоч раз?", – зазначив адвокат.

Як повідомлялося, ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Сам Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

Радник президента України Дмитро Литвин, коментуючи розслідування справи щодо Єрмака, заявив, що процесуальні дії у справі тривають, тому робити остаточні висновки поки передчасно.