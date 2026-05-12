Лише у 25% шкіл в укриттях створено умови для проведення навчання – голова комітету Ради

На сьогодні 83% закладів загальної середньої освіти в Україні мають власні укриття або споруди цивільного захисту, але лише у 25% в укриттях створено умови для проведення навчальних занять, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"На сьогодні 83% закладів загальної середньої освіти мають власні укриття або споруди цивільного захисту, ще 15% використовують укриття інших установ. У більшості закладів освіти укриття можуть розмістити відповідну кількість учнів, які в ній навчаються, що дає змогу організовувати очне навчання. І це позитивна динаміка. Втім, наявність укриття ще не говорить про його готовність до повноцінної роботи", – написав Бабак в телеграм-каналі з посиланням на аналітичний звіт Державної служби якості освіти.

Зазначається, що лише у 25% закладів загальної середньої освіти в укриттях створено умови для проведення навчальних занять, у 17% – лише частково, у 16% закладів існує додаткова потреба в облаштуванні місць перебування, а у 7% спроможностей укриттів недостатньо, щоб розмістити всіх учасників освітнього процесу.

Крім того, частина закладів досі потребує облаштування безпечних місць перебування, а в окремих випадках укриття просто не вміщують усіх учасників освітнього процесу.

"Гостро стоїть питання доступності. Лише 26% укриттів пристосовані для використання дітей з інвалідністю та маломобільних груп, хоча порівняно з минулим роком є позитивні зміни. Так само критичною залишається доступність систем оповіщення, лише 7% із них адаптовані для дітей із порушеннями слуху та зору", – написав голова комітету.