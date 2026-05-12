Мінветеранів презентувало оновлену платформу "Кар'єра ветерана"

Міністерство у справах ветеранів України презентувало оновлену платформу "Кар'єра ветерана".

"Цей комплексний інструмент створений для того, щоб допомогти Захисникам і Захисницям знайти своє місце на ринку праці, конвертуючи цей досвід у професійні здобутки", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, платформа передбачає такі нові можливості: вдосконалений MST-модуль для перекладу військового досвіду у цивільні навички; покращені рекомендації вакансій; нові особисті кабінети для ветеранів і роботодавців; оновлені фільтри та система сортування; систему сповіщень; нові аналітичні інструменти; інтеграцію вакансій від партнерів robota.ua та Work.ua.

В Мінветеранів повідомили, що станом на початок травня 2026 року на платформі вже: понад 3 тис. зареєстрованих ветеранів й ветеранок; понад 1,1 тис. роботодавців; більш як 113 тис. активних вакансій.

"Для роботодавців "Кар'єра ветерана" відкриває прямий доступ до резюме кандидатів, а також базу знань щодо ветеранського працевлаштування. Вона є безкоштовною та відкритою навіть для малого бізнесу", – зазначили у відомстві.

Платформу "Кар'єра ветерана" (https://work.veteranfund.com.ua/) створено Українським ветеранським фондом Мінветеранів у межах проєкту "Розробка інструментів для підтримки працевлаштування ветеранів" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".