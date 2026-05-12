10:14 12.05.2026

Мінветеранів презентувало оновлену платформу "Кар'єра ветерана"

Міністерство у справах ветеранів України презентувало оновлену платформу "Кар'єра ветерана".

"Цей комплексний інструмент створений для того, щоб допомогти Захисникам і Захисницям знайти своє місце на ринку праці, конвертуючи цей досвід у професійні здобутки", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, платформа передбачає такі нові можливості: вдосконалений MST-модуль для перекладу військового досвіду у цивільні навички; покращені рекомендації вакансій; нові особисті кабінети для ветеранів і роботодавців; оновлені фільтри та система сортування; систему сповіщень; нові аналітичні інструменти; інтеграцію вакансій від партнерів robota.ua та Work.ua.

В Мінветеранів повідомили, що станом на початок травня 2026 року на платформі вже: понад 3 тис. зареєстрованих ветеранів й ветеранок; понад 1,1 тис. роботодавців; більш як 113 тис. активних вакансій.

"Для роботодавців "Кар'єра ветерана" відкриває прямий доступ до резюме кандидатів, а також базу знань щодо ветеранського працевлаштування. Вона є безкоштовною та відкритою навіть для малого бізнесу", – зазначили у відомстві.

Платформу "Кар'єра ветерана" (https://work.veteranfund.com.ua/) створено Українським ветеранським фондом Мінветеранів у межах проєкту "Розробка інструментів для підтримки працевлаштування ветеранів" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

 

Теги: #мінветеранів #кадри #карєра_ветерана

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:57 08.05.2026
Керівництво Мінветеранів і ветерани російсько-української війни взяли участь у вшануванні пам'яті жертв Другої світової війни у Франції

15:41 07.05.2026
Кабмін затвердив план заходів до Дня пам'яті захисників України у 2026р

15:09 07.05.2026
Лебединський насіннєвий завод оновив наглядову раду, переобрав керівництво та погодив 70 млрд грн правочинів

21:40 06.05.2026
Зеленський доручив прискорити зміну керівника "Енергоатому" та анонсував кадрові зміни на рівні заступників міністрів

19:22 06.05.2026
Кабмін звільнив заступника міністра економіки Зубовича

16:21 06.05.2026
Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів найближчим часом – Зеленський

15:23 05.05.2026
Штат Секретаріату мовного омбудсмена буде розширено з 2027р – Мінкультури

13:00 05.05.2026
Голова НАДС Алюшина: Все, що запланувала на посаді, я виконала, тож настав час рухатися далі

10:53 05.05.2026
Екскерівник Cisco в Україні Мартинчук став регіональним менеджером Visa у 17 країнах

10:15 05.05.2026
Алюшина: зараз для НАДС питання скорочення кількості держслужбовців взагалі не стоїть

