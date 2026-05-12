Інтерфакс-Україна
Події
10:10 12.05.2026

Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, натомість цієї ночі РФ запустила понад 200 дронів – Сибіга

1 хв читати
Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, натомість цієї ночі РФ запустила понад 200 дронів – Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав посилити тиск на РФ за постійні відмови очільника Кремля Володимира Путіна від миру.

"Ми запропонували Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня. Натомість цієї ночі Росія запустила понад 200 дронів проти України, атакуючи цивільну інфраструктуру, включно з дитсадком, поранивши щонайменше шістьох і вбивши щонайменше одну людину. Повторювані відмови Путіна від миру мають мати наслідки для нього", – йдеться у дописі Сибіги у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що необхідний сильніший тиск на Кремль через "ефективні далекобійні санкції" України та сильні рішення партнерів.

"Настав час зміцнити наші позиції та змусити Москву припинити війну. Путін мусить усвідомити, що для нього буде лише гірше. Його єдиним виходом мусить стати припинення терору", – наголосив Сибіга.

Він закликав Європу відігравати більшу роль у мирному процесі, доповнюючи основний дипломатичний трек під керівництвом США.

 

Теги: #війна #перемиря #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:45 12.05.2026
Зеленський: Ворог сам вирішив закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів

Зеленський: Ворог сам вирішив закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів

09:36 12.05.2026
Російська сторона використала дні перемир'я для перегрупування військ – ISW

Російська сторона використала дні перемир'я для перегрупування військ – ISW

03:38 12.05.2026
Сибіга: Україна хоче "аеропортне перемир'я" з Росією і розраховує на ЄС

Сибіга: Україна хоче "аеропортне перемир'я" з Росією і розраховує на ЄС

01:46 12.05.2026
Термін оголошеного Трампом перемир'я між Україною і РФ скінчився, обмін військовополонених наразі не відбувся

Термін оголошеного Трампом перемир'я між Україною і РФ скінчився, обмін військовополонених наразі не відбувся

22:33 11.05.2026
Сибіга запросив главу МЗС Кіпру найближчим часом відвідати Київ

Сибіга запросив главу МЗС Кіпру найближчим часом відвідати Київ

22:31 11.05.2026
Сибіга підтвердив готовність України направити до Естонії експертну команду для посилення захисту неба – розмова глав МЗС

Сибіга підтвердив готовність України направити до Естонії експертну команду для посилення захисту неба – розмова глав МЗС

22:21 11.05.2026
Сибіга та Рютте обговорили ініціативу PURL та підготовку до саміту НАТО в Анкарі

Сибіга та Рютте обговорили ініціативу PURL та підготовку до саміту НАТО в Анкарі

20:15 11.05.2026
Північна Корея заробила на допомозі Росії у війні понад $13 млрд – ЗМІ

Північна Корея заробила на допомозі Росії у війні понад $13 млрд – ЗМІ

19:52 11.05.2026
Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

16:57 11.05.2026
Сибіга обговорив з очільником МЗС Естонії поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки

Сибіга обговорив з очільником МЗС Естонії поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки

ВАЖЛИВЕ

Адвокат Єрмака заперечив його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві – Суспільне

Зеленський: Ворог сам вирішив закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів

НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

ОСТАННЄ

Делегація з Євросоюзу відвідала Фастів на Київщині

Адвокат Єрмака заперечив його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві – Суспільне

Лише у 25% шкіл в укриттях створено умови для проведення навчання – голова комітету Ради

Мінветеранів презентувало оновлену платформу "Кар'єра ветерана"

Міносвіти перенесло вибори ректора КНУ ім. Шевченка на жовтень

Перший півфінал "Євробачення-2026" відбудеться у вівторок, Україна цього разу не голосує

Понад 500 родин ВПО отримають пільговий іпотечний кредит – Кулеба

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 12 людей

Новий Цивільний кодекс змінює усталену концепцію автономності сімейного права – юристи

Внаслідок ранкової атаки по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині, травмовано машиніста

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА