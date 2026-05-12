Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, натомість цієї ночі РФ запустила понад 200 дронів – Сибіга

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав посилити тиск на РФ за постійні відмови очільника Кремля Володимира Путіна від миру.

"Ми запропонували Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня. Натомість цієї ночі Росія запустила понад 200 дронів проти України, атакуючи цивільну інфраструктуру, включно з дитсадком, поранивши щонайменше шістьох і вбивши щонайменше одну людину. Повторювані відмови Путіна від миру мають мати наслідки для нього", – йдеться у дописі Сибіги у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що необхідний сильніший тиск на Кремль через "ефективні далекобійні санкції" України та сильні рішення партнерів.

"Настав час зміцнити наші позиції та змусити Москву припинити війну. Путін мусить усвідомити, що для нього буде лише гірше. Його єдиним виходом мусить стати припинення терору", – наголосив Сибіга.

Він закликав Європу відігравати більшу роль у мирному процесі, доповнюючи основний дипломатичний трек під керівництвом США.