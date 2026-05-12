Міносвіти перенесло вибори ректора КНУ ім. Шевченка на жовтень

Міністерство освіти і науки України змінило дату голосування на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах уже оголошеної конкурсної процедури з 27 травня на 27 жовтня.

"Рішення ухвалено після опрацювання офіційного звернення організаційного комітету з проведення виборів ректора КНУ імені Тараса Шевченка. Організаційний комітет звернувся до МОН після аналізу проміжних результатів підготовки виборчого процесу, пропозицій і зауважень його учасників", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що у зверненні йшлося, що під час засідання 7 травня 2026 року організаційний комітет встановив низку питань, які потребують врегулювання до проведення голосування.

"Йдеться про неузгодженості між локальними нормативними актами університету, потребу їхнього доопрацювання та затвердження Вченою радою, недостатній наразі рівень матеріально-технічної підготовки до виборів, відсутність належних умов для роботи дільничних виборчих комісій, а також невиконання безпекових вимог під час організації виборчого процесу", – розповіли у відомстві.

В Міносвіти наголосили, що зміна дати голосування має процедурний характер.

Як повідомлялося, 2 березня Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення про конкурс. А самі вибори заплановані на 27 травня 2026 року.

29 квітня Міносвіти звільнило Володимира Бугрова з посади ректора КНУ ім. Шевченка у зв'язку із закінченням контракту. В той же час, Валерія Копійку призначено в.о. ректора.