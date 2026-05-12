09:54 12.05.2026

Перший півфінал "Євробачення-2026" відбудеться у вівторок, Україна цього разу не голосує

Перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", відбудеться у вівторок, 12 травня у Відні (Австрії). 

Серед учасників першого півфіналу: представники Молдови: Satoshi – Viva, Moldova!, Швеції: FELICIA – My System, Хорватії: LELEK – Andromeda, Греції: Akylas – Ferto, Португалії: Bandidos do Cante – Rosa, Грузії: Bzikebi – On Replay, Фінляндії: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin, Чорногорії: Tamara Živković – Nova Zora, Естонії: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True, Ізраїлю: Noam Bettan – Michelle, Бельгії: ESSYLA – Dancing on the Ice, Литви: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más, Сан-Марино: Senhit feat. Boy George – Superstar, Польщі: ALICJA – Pray і Сербії: LAVINA – Kraj mene.

Також у шоу виступлять автоматичні фіналісти – Італія (Sal Da Vinci – Per Sempre Sì) та Німеччина (Sarah Engels – Fire), але вони не змагаються за вихід у фінал, так як є країнами засновницями.

Відповідно, у першому півфіналі можуть голосувати 15 країн-учасниць, а також Італія і Німеччина.

Суспільне мовлення транслюватиме "Євробачення-2026" наживо на телебаченні, диджитал-платформах і радіо.

Зокрема, у вівторок під час передшоу, яке розпочнеться у 21:30 на "Суспільне Культура", ведучі Тімур Мірошниченко та Василь Байдак разом із запрошеною гостею, представницею України на "Євробаченні-2010" Оленою Тополею обговорять нововведення до 70-річчя "Євробачення".

Пряма трансляція першого півфіналу розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00, крім того, наживо ефір першого півфіналу можна буде послухати на "Радіо Промінь", а також ефір можна буде дивитися на сайті "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення".

Як і попередній рік, на телебаченні та на диджитал-платформах буде забезпечений перегляд з перекладом жестовою мовою. Окрема трансляція з жестовою мовою буде доступна на офіційному сайті Суспільне Євробачення. 

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд-фінал – 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, Leléka із піснею Ridnym виступатиме під №12 другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

Наразі букмекери пророкують Україні 11-е місце і двохвідсотковий шанс стати переможцем "Євробачення-2026".

 

