Понад 500 родин ВПО отримають пільговий іпотечний кредит – Кулеба

Ще понад 500 родин внутрішньо переміщених осіб зможуть взяти пільгові іпотечні кредити за програмою "Житлові приміщення для ВПО", повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба

"Днями Україна отримала другий транш фінансування від Банку розвитку Ради Європи у розмірі 25 млн євро на фінансування програми. 14 травня о 15:00 стартує 26-й онлайн-відбір учасників, які претендують на іпотеку. Зареєструватися можна через Дію", – написав Кулеба в телеграм-каналі.

Він нагадав, що кредит видається строком до 30 років під 3% річних на житло до 52.5 м кв для сім'ї з 1-2 осіб + 21 м кв на кожного наступного члена родини. Житло має бути не старше 50 років або реконструйоване не більше 35 років тому.

Участь в програмі можуть взяти ВПО, які не мають житла на підконтрольній території України, не отримували раніше державних житлових компенсацій чи пільгових кредитів та можуть підтвердити платоспроможність.

Відбір переможців проходитиме автоматично через міжнародний сервіс RandomPicker.com у присутності партнерів та з онлайн-трансляцією.

Усі зареєстровані кандидати можуть завчасно перевірити актуальність своїх заявок на сайті Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Список переможців буде оприлюднений під час прямої трансляції відбору, а також на офіційному сайті Держмолодьжитла та сайтах регіональних управлінь.

Загалом в межах Рамкової угоди про позику з БРРЄ Украіна отримала 50 млн євро на підтримку програми пільгового житлового кредитування для ВПО. За рахунок першого траншу у 25 млн євро пільгові іпотечні кредити отримали 504 родини ВПО.

"Важливо, що Банк розвитку Ради Європи офіційно підтвердив прозоре та ефективне використання Україною попереднього фінансування", – резюмував Кулеба.