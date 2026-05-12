09:49 12.05.2026

Понад 500 родин ВПО отримають пільговий іпотечний кредит – Кулеба

Ще понад 500 родин внутрішньо переміщених осіб зможуть взяти пільгові іпотечні кредити за програмою "Житлові приміщення для ВПО", повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба

"Днями Україна отримала другий транш фінансування від Банку розвитку Ради Європи у розмірі 25 млн євро на фінансування програми. 14 травня о 15:00 стартує 26-й онлайн-відбір учасників, які претендують на іпотеку. Зареєструватися можна через Дію", – написав Кулеба в телеграм-каналі.

Він нагадав, що кредит видається строком до 30 років під 3% річних на житло до 52.5 м кв для сім'ї з 1-2 осіб + 21 м кв на кожного наступного члена родини. Житло має бути не старше 50 років або реконструйоване не більше 35 років тому.

Участь в програмі можуть взяти ВПО, які не мають житла на підконтрольній території України, не отримували раніше державних житлових компенсацій чи пільгових кредитів та можуть підтвердити платоспроможність.

Відбір переможців проходитиме автоматично через міжнародний сервіс RandomPicker.com у присутності партнерів та з онлайн-трансляцією.

Усі зареєстровані кандидати можуть завчасно перевірити актуальність своїх заявок на сайті Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Список переможців буде оприлюднений під час прямої трансляції відбору, а також на офіційному сайті Держмолодьжитла та сайтах регіональних управлінь.

Загалом в межах Рамкової угоди про позику з БРРЄ Украіна отримала 50 млн євро на підтримку програми пільгового житлового кредитування для ВПО. За рахунок першого траншу у 25 млн євро пільгові іпотечні кредити отримали 504 родини ВПО.

"Важливо, що Банк розвитку Ради Європи офіційно підтвердив прозоре та ефективне використання Україною попереднього фінансування", – резюмував Кулеба.

 

15:14 08.05.2026
Рада з фінстабільності схвалила оновлені стратегії розвитку кредитування та іпотеки

14:33 03.05.2026
За програмою єВідновлення вже погоджено майже 3,3 тис заявок на житлові ваучери для ВПО – Мінрозвитку

15:28 01.05.2026
Стартує виплата компенсацій "єВідновлення" для ВПО з тимчасово окупованих територій

18:27 28.04.2026
Подачу заявок на допомогу для ВПО продовжено до 1 червня – Улютін

15:10 28.04.2026
Кулеба: Мінрозвитку та ЄБРР узгодили пріоритети відновлення соціальної та критичної інфраструктури

16:55 26.04.2026
Кулеба обговорив із Санду побудову нового мосту через Дністер та альтернативне сполучення через Молдову

22:44 25.04.2026
У Славутичі відкрили соціальне житло для понад 100 ВПО

11:06 24.04.2026
Експерти обговорили внутрішню мобільність та інтеграцію ВПО як фактор відновлення економіки

19:18 18.04.2026
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує запровадити єдиний маршрут підтримки ВПО

12:38 18.04.2026
В Україні від початку року вже відремонтовано понад 4.4 млн кв. м дорожнього покриття– Кулеба

