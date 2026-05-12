Зеленський: Ворог сам вирішив закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що РФ вирішила "закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів" і продовжує атаки, в тому числі по мирних громадянах.

"Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. За цю ніч випустили по Україні більше 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби на фронті – понад 80, зафіксовано більше 30 авіаційних ударів", – написав Зеленський у телеграм-каналі ранком у вівторок.

Ударні дрони, з його словами, збивалися на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, в Києві та області. Є пошкодження об'єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садочка, був удар і по звичайному цивільному локомотиву на залізниці... Відомо, що є поранені через ці удари. На жаль, є і загиблі, зазначив Зеленський.

"Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню", – написав президент України.

За його словами, "поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати й посилюватися; важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишалися осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру".

