Інтерфакс-Україна
Події
09:45 12.05.2026

Зеленський: Ворог сам вирішив закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів

1 хв читати
Зеленський: Ворог сам вирішив закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що РФ вирішила "закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів" і продовжує атаки, в тому числі по мирних громадянах.

"Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. За цю ніч випустили по Україні більше 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби на фронті – понад 80, зафіксовано більше 30 авіаційних ударів", – написав Зеленський у телеграм-каналі ранком у вівторок.

Ударні дрони, з його словами, збивалися на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, в Києві та області. Є пошкодження об'єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садочка, був удар і по звичайному цивільному локомотиву на залізниці... Відомо, що є поранені через ці удари. На жаль, є і загиблі, зазначив Зеленський.

"Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню", – написав президент України.

За його словами, "поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати й посилюватися; важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишалися осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру".

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/12893

Теги: #перемиря #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:30 12.05.2026
Експрессекретарка Зеленського Мендель розкритикувала його в інтерв'ю в США, в ОП назвали її "не в собі"

Експрессекретарка Зеленського Мендель розкритикувала його в інтерв'ю в США, в ОП назвали її "не в собі"

03:38 12.05.2026
Сибіга: Україна хоче "аеропортне перемир'я" з Росією і розраховує на ЄС

Сибіга: Україна хоче "аеропортне перемир'я" з Росією і розраховує на ЄС

19:52 11.05.2026
Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

19:39 11.05.2026
Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

19:00 11.05.2026
Зеленський: до Коаліції за повернення українських дітей приєдналися Швейцарія та Кіпр

Зеленський: до Коаліції за повернення українських дітей приєдналися Швейцарія та Кіпр

18:29 11.05.2026
Розмова між Зеленським і Путіним не відбудеться раптово – Буданов

Розмова між Зеленським і Путіним не відбудеться раптово – Буданов

18:14 11.05.2026
Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

18:02 11.05.2026
Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

12:59 10.05.2026
Зеленський скоординував позиції із президентом Фінляндії

Зеленський скоординував позиції із президентом Фінляндії

12:30 10.05.2026
Фіцо: Якщо Зеленський зацікавлений у зустрічі, він мусить подзвонити до Путіна

Фіцо: Якщо Зеленський зацікавлений у зустрічі, він мусить подзвонити до Путіна

ВАЖЛИВЕ

НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

ОСТАННЄ

Російська сторона використала дні перемир'я для перегрупування військ – ISW

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 12 людей

Новий Цивільний кодекс змінює усталену концепцію автономності сімейного права – юристи

Внаслідок ранкової атаки по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині, травмовано машиніста

Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 146 од. спецтехніки – Генштаб

Ворожа повітряна атака пошкодила житлові будинки та автівки у Житомирі

Ворог атакував Дніпропетровщину, є жертва і поранені

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населених пункти Запорізької області

У Києві уламки ворожих БпЛА на дах багатоповерхівки спричинили пожежу – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА