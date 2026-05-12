Російська сторона використала дні перемир'я для перегрупування військ – ISW

В період дії перемир'я, що тривало з 9 по 11 травня, російські та українські війська продовжували проводити обмежені наступальні операції на всій території театру військових дій, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Дані системи NASA Fire Information for Resources Management System (FIRMS) від 11 травня свідчать, що бойові дії 11 травня продовжували зменшуватися, але не припинилися. Речник української бригади, що діє в напрямку Лимана, повідомив, що російські війська використали перемир'я для висунення резервів, накопичення особового складу та продовження артилерійських ударів і ударів з використанням дронів з видом від першої особи (FPV)", – йдеться у звіті за 11 травня.

Повідомляється, що російські війська під час перемир'я посилили удари за допомогою безпілотників "Молнія" порівняно з періодом до перемир'я. Російські війська, можливо, накопичили запаси безпілотників "Молнія" перед перемир'ям саме з цією метою.

"Поширеність взаємних звинувачень та продовження локальних бойових дій протягом останнього дня перемир'я продовжує підкреслювати той факт, що перемир'я без чітких механізмів забезпечення дотримання, надійного моніторингу та визначених процесів вирішення спорів навряд чи будуть дотримуватися", – резюмували в ISW.