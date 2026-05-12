09:36 12.05.2026

Російська сторона використала дні перемир'я для перегрупування військ – ISW

В період дії перемир'я, що тривало з 9 по 11 травня, російські та українські війська продовжували проводити обмежені наступальні операції на всій території театру військових дій, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Дані системи NASA Fire Information for Resources Management System (FIRMS) від 11 травня свідчать, що бойові дії 11 травня продовжували зменшуватися, але не припинилися. Речник української бригади, що діє в напрямку Лимана, повідомив, що російські війська використали перемир'я для висунення резервів, накопичення особового складу та продовження артилерійських ударів і ударів з використанням дронів з видом від першої особи (FPV)", – йдеться у звіті за 11 травня.

Повідомляється, що російські війська під час перемир'я посилили удари за допомогою безпілотників "Молнія" порівняно з періодом до перемир'я. Російські війська, можливо, накопичили запаси безпілотників "Молнія" перед перемир'ям саме з цією метою.

"Поширеність взаємних звинувачень та продовження локальних бойових дій протягом останнього дня перемир'я продовжує підкреслювати той факт, що перемир'я без чітких механізмів забезпечення дотримання, надійного моніторингу та визначених процесів вирішення спорів навряд чи будуть дотримуватися", – резюмували в ISW.

 

Теги: #війна #isw

01:46 12.05.2026
Термін оголошеного Трампом перемир'я між Україною і РФ скінчився, обмін військовополонених наразі не відбувся

20:15 11.05.2026
Північна Корея заробила на допомозі Росії у війні понад $13 млрд – ЗМІ

19:52 11.05.2026
Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

06:39 11.05.2026
Окупанти втратили впродовж доби 920 військовослужбовців – Генштаб

22:12 10.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки – Генштаб

01:25 10.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 121 ворожу атаку – Генштаб

23:17 09.05.2026
Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським у третій країні та стверджує про нібито неготовність України до обміну полоненими

10:33 09.05.2026
Кремль продовжує вимагати виведення Сил оборони України з Донбасу, тим часом становище Росії на фронті погіршилося – ISW

20:25 08.05.2026
Фіцо в Москві заявив, що вірить у швидке завершення російсько-української війни

19:27 08.05.2026
Зеленський обговорив з бійцями 20-го АК забезпечення безпілотниками

