Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 12 людей

Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали 12 людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 12 людей дістали поранення, з них – 1 дитина", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Комишани, Берислав, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Зорівка, Черешеньки, Розлив, Тараса Шевченка, Надіївка, Високе, Гончарне, Микільське, Мирне, Наддніпрянське, Незламне, Садове, Токарівка, Широка Балка, Посад Покровське, Зміївка, Придніпровське та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Між тим, у понеділок зі звільнених громад регіону евакуювали п'ять людей.