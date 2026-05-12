Інтерфакс-Україна
Події
08:43 12.05.2026

Внаслідок ранкової атаки по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині, травмовано машиніста

1 хв читати
Внаслідок ранкової атаки по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині, травмовано машиніста
Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/5904

Росія вранці вівторка атакувала об'єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області, внаслідок чого пошкоджено локомотиви та рухомий склад, а також уламками травмовано машиніста, який прямував  до укриття, повідомив віцепрем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Моніторингова команда попередила про небезпеку заздалегідь. ле уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття. Наразі йому надається необхідна допомога, загрози життю немає", – написав Кулеба у Телеграм у вівторок.

За його словами рух поїздів у регіоні відновлюється.

"Залізничники продовжують працювати, забезпечуючи сполучення з Дніпром та іншими регіонами країни", – наголосив віцепрем'єр.

 

Теги: #атака_бпла_рф #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:54 12.05.2026
Ворог атакував Дніпропетровщину, є жертва і поранені

Ворог атакував Дніпропетровщину, є жертва і поранені

08:44 10.05.2026
Трирічна дівчинка постраждала внаслідок атак російських дронів на Дніпропетровщині – ОВА

Трирічна дівчинка постраждала внаслідок атак російських дронів на Дніпропетровщині – ОВА

09:52 09.05.2026
Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

07:36 09.05.2026
Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: двоє загиблих, двоє поранених

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: двоє загиблих, двоє поранених

19:27 08.05.2026
Зеленський обговорив з бійцями 20-го АК забезпечення безпілотниками

Зеленський обговорив з бійцями 20-го АК забезпечення безпілотниками

07:45 07.05.2026
Ворог атакував п'ять районів Дніпропетровщини: четверо постраждалих

Ворог атакував п'ять районів Дніпропетровщини: четверо постраждалих

18:49 06.05.2026
Дитину поранено на Дніпропетровщині через атаку БпЛА окупантів – влада

Дитину поранено на Дніпропетровщині через атаку БпЛА окупантів – влада

20:30 05.05.2026
У Дніпрі внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві – ОВА

У Дніпрі внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві – ОВА

19:15 05.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, 13 поранені – Лукашук

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, 13 поранені – Лукашук

08:00 05.05.2026
Двоє постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак

Двоє постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак

ВАЖЛИВЕ

НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

ОСТАННЄ

Російська сторона використала дні перемир'я для перегрупування військ – ISW

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 12 людей

Новий Цивільний кодекс змінює усталену концепцію автономності сімейного права – юристи

Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 146 од. спецтехніки – Генштаб

Ворожа повітряна атака пошкодила житлові будинки та автівки у Житомирі

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населених пункти Запорізької області

У Києві уламки ворожих БпЛА на дах багатоповерхівки спричинили пожежу – мер

Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА