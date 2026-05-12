Внаслідок ранкової атаки по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині, травмовано машиніста

Росія вранці вівторка атакувала об'єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області, внаслідок чого пошкоджено локомотиви та рухомий склад, а також уламками травмовано машиніста, який прямував до укриття, повідомив віцепрем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Моніторингова команда попередила про небезпеку заздалегідь. ле уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття. Наразі йому надається необхідна допомога, загрози життю немає", – написав Кулеба у Телеграм у вівторок.

За його словами рух поїздів у регіоні відновлюється.

"Залізничники продовжують працювати, забезпечуючи сполучення з Дніпром та іншими регіонами країни", – наголосив віцепрем'єр.