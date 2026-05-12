Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 146 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1020 окупантів, два танка, 72 артсистеми, дві бронемашини, 1252 БПЛА, а також 146 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 343 050 (+1 020) осіб, танків – 11 926 (+2) од, бойових броньованих машин /– 24 553 (+2) од, артилерійських систем – 41 935 (+72) од, РСЗВ – 1 785 (+2) од, засоби ППО – 1 373 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 373 (+2) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 285 506 (+1 252) од, крилаті ракети – 4 585 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 95 855 (+145) од, спеціальна техніка – 4 179 (+1) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.