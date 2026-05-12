Інтерфакс-Україна
Події
08:28 12.05.2026

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 146 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 146 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1020 окупантів, два танка, 72 артсистеми, дві бронемашини, 1252 БПЛА, а також 146 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 343 050 (+1 020) осіб, танків – 11 926 (+2) од, бойових броньованих машин /– 24 553 (+2) од, артилерійських систем – 41 935 (+72) од, РСЗВ – 1 785 (+2) од, засоби ППО – 1 373 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 373 (+2) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 285 506 (+1 252) од, крилаті ракети – 4 585 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 95 855 (+145) од, спеціальна техніка – 4 179 (+1) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:14 10.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 147 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 147 бойових зіткнень

07:20 10.05.2026
Окупанти за добу втратили 840 осіб та 230 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 840 осіб та 230 од. спецтехніки

16:22 09.05.2026
Від початку доби росіяни атакували 51 раз – Генштаб ЗСУ

Від початку доби росіяни атакували 51 раз – Генштаб ЗСУ

07:25 09.05.2026
Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 373 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 373 од. спецтехніки – Генштаб

07:24 08.05.2026
Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 335 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 335 од. спецтехніки – Генштаб

16:37 07.05.2026
Сили оборони уразили малий ракетний корабель та склади ворога – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили малий ракетний корабель та склади ворога – Генштаб ЗСУ

16:33 07.05.2026
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в РФ

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в РФ

07:22 07.05.2026
Окупанти за добу втратили 890 осіб та 235 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 235 од. спецтехніки – Генштаб

08:16 06.05.2026
Ворог атакував балістикою і дронами: збито 89 з 108 БпЛА – Повітряні сили

Ворог атакував балістикою і дронами: збито 89 з 108 БпЛА – Повітряні сили

08:03 06.05.2026
Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 283 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 283 од. спецтехніки – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

ОСТАННЄ

Новий Цивільний кодекс змінює усталену концепцію автономності сімейного права – юристи

Внаслідок ранкової атаки по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині, травмовано машиніста

Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

Ворожа повітряна атака пошкодила житлові будинки та автівки у Житомирі

Ворог атакував Дніпропетровщину, є жертва і поранені

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населених пункти Запорізької області

У Києві уламки ворожих БпЛА на дах багатоповерхівки спричинили пожежу – мер

Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

12 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА