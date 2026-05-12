Ворожа повітряна атака пошкодила житлові будинки та автівки у Житомирі

Унаслідок ворожої повітряної атаки пошкоджено житлові та господарчі приміщення, а також автівки цивільних громадян у Житомирі, повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог не залишає намагань знищити цивільну інфраструктуру Житомирщини. Сьогодні внаслідок атаки з повітря зазнали пошкоджень декілька житлових та господарчих приміщень, а також автівки жителів Житомира", – написав він у Телеграм.

Між тим, за словами Бунечка, за попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає.

Наразі спеціальні служби та правоохоронні органи проводять перевірку територій задля виявлення вибухонебезпечних предметів та фіксації злочинів Росії.