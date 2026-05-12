Інтерфакс-Україна
Події
08:06 12.05.2026

Ворожа повітряна атака пошкодила житлові будинки та автівки у Житомирі

1 хв читати
Ворожа повітряна атака пошкодила житлові будинки та автівки у Житомирі

Унаслідок ворожої повітряної атаки пошкоджено житлові та господарчі приміщення, а також автівки цивільних громадян у Житомирі, повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог не залишає намагань знищити цивільну інфраструктуру Житомирщини. Сьогодні внаслідок атаки з повітря зазнали пошкоджень декілька житлових та господарчих приміщень, а також автівки жителів Житомира", – написав він у Телеграм.

Між тим, за словами Бунечка, за попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає.

Наразі спеціальні служби та правоохоронні органи проводять перевірку територій задля виявлення вибухонебезпечних предметів та фіксації злочинів Росії.

 

Теги: #житомирська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:25 12.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 24 населених пункти Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населених пункти Запорізької області

07:24 12.05.2026
У Києві уламки ворожих БпЛА на дах багатоповерхівки спричинили пожежу – мер

У Києві уламки ворожих БпЛА на дах багатоповерхівки спричинили пожежу – мер

12:14 11.05.2026
Окупанти за добу 19 разів обстріляли міста і села Донецької області, 4 мирних жителів поранені

Окупанти за добу 19 разів обстріляли міста і села Донецької області, 4 мирних жителів поранені

08:40 11.05.2026
Окупанти обстріляли Харків і 7 населених пунктів області, поранені 5 мирних жителів – обладміністрація

Окупанти обстріляли Харків і 7 населених пунктів області, поранені 5 мирних жителів – обладміністрація

08:36 11.05.2026
Російські обстріли забрали життя 2 жителів Херсонської області за добу, ще 2 поранені – обладміністрація

Російські обстріли забрали життя 2 жителів Херсонської області за добу, ще 2 поранені – обладміністрація

08:56 09.05.2026
На Сумщині внаслідок понад 20 обстрілів пошкоджено житлові будинки у шести громадах, одна людина поранена

На Сумщині внаслідок понад 20 обстрілів пошкоджено житлові будинки у шести громадах, одна людина поранена

08:43 09.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали три людини

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали три людини

08:34 09.05.2026
Під ворожим обстрілом опинився 31 населений пункт Запорізької області, двоє постраждалих

Під ворожим обстрілом опинився 31 населений пункт Запорізької області, двоє постраждалих

07:36 09.05.2026
Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: двоє загиблих, двоє поранених

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: двоє загиблих, двоє поранених

13:18 08.05.2026
Петиція про запровадження допомоги цивільним у Києві у разі поранення під час обстрілів не набрала необхідних голосів

Петиція про запровадження допомоги цивільним у Києві у разі поранення під час обстрілів не набрала необхідних голосів

ВАЖЛИВЕ

НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

ОСТАННЄ

Ворог атакував Дніпропетровщину, є жертва і поранені

Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

12 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Дніпрі під час проходження ВЛК помер чоловік, якого зупинили для перевірки військово-облікових документів

Мінфін США запровадив санкції проти 12 осіб та структур за сприяння продажу іранської нафти на користь КВІР

Сибіга: Україна хоче "аеропортне перемир'я" з Росією і розраховує на ЄС

Термін оголошеного Трампом перемир'я між Україною і РФ скінчився, обмін військовополонених наразі не відбувся

На фронті відбулось 133 боєзіткнення за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

Безпека Європи сьогодні виборюється в Україні – Буданов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА