07:54 12.05.2026

Ворог атакував Дніпропетровщину, є жертва і поранені

Російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, є загиблий і четверо поранених, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, четверо дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – написав він у Телеграм.

За словами Ганжи, 33-річного чоловіка, пораненого через російську атаку на Дніпро, госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також на Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. На Синельниківщині – Дубовиківська, Миколаївська та Роздорська громади. Пошкоджені приватні будинки, господарська споруда та авто. Загинув чоловік, поранень дістала жінка.

Між тим, у Самарівському районі під ударом були місто Самар та Піщанська громада. Виникла пожежа. Понівечена інфраструктура, а в Павлограді пошкоджена дев'ятиповерхівка та автівки. Постраждали двоє людей. 36-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості, 44-річний – на амбулаторному лікуванні.

 

