Під ворожим обстрілом опинилися 24 населених пункти Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 24 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 731 удар по 24 населених пунктах Запорізької області", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що 548 БпЛА різної модифікації атакували Комишуваху, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук'янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Вільнянку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Оленокостянтинівку, Нове Запоріжжя.

Він додав, що зафіксовано 8 обстрілів з РСЗВ по Новояковлівці, Степногірську, Степовому, Лук'янівському, Павлівці та Щербаках.

Також 175 артилерійських ударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук'янівці, Павлівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці Святопетрівці, Варварівці, Добропіллю, Оленокостянтинівці.

Крім того, надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель, автівок та об'єктів інфраструктури.