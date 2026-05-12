07:25 12.05.2026

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населених пункти Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 24 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 731 удар по 24 населених пунктах Запорізької області", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що 548 БпЛА різної модифікації атакували Комишуваху, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук'янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Вільнянку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Оленокостянтинівку, Нове Запоріжжя.

Він додав, що зафіксовано 8 обстрілів з РСЗВ по Новояковлівці, Степногірську, Степовому, Лук'янівському, Павлівці та Щербаках.

Також 175 артилерійських ударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук'янівці, Павлівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці Святопетрівці, Варварівці, Добропіллю, Оленокостянтинівці.

Крім того, надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель, автівок та об'єктів інфраструктури.

 

07:24 12.05.2026
У Києві уламки ворожих БпЛА на дах багатоповерхівки спричинили пожежу – мер

12:14 11.05.2026
Окупанти за добу 19 разів обстріляли міста і села Донецької області, 4 мирних жителів поранені

08:40 11.05.2026
Окупанти обстріляли Харків і 7 населених пунктів області, поранені 5 мирних жителів – обладміністрація

08:36 11.05.2026
Російські обстріли забрали життя 2 жителів Херсонської області за добу, ще 2 поранені – обладміністрація

22:21 10.05.2026
Одна людина постраждала внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району – ОВА

07:30 10.05.2026
Одна людина загинула, троє поранені внаслідок ударів РФ по 33 населених пунктах Запорізької області за добу

08:56 09.05.2026
На Сумщині внаслідок понад 20 обстрілів пошкоджено житлові будинки у шести громадах, одна людина поранена

08:43 09.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали три людини

08:34 09.05.2026
Під ворожим обстрілом опинився 31 населений пункт Запорізької області, двоє постраждалих

07:36 09.05.2026
Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: двоє загиблих, двоє поранених

НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

