Інтерфакс-Україна
07:24 12.05.2026

У Києві уламки ворожих БпЛА на дах багатоповерхівки спричинили пожежу – мер

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Уламки ворожих безпілотників на дах багатоповерхівки в Києві спричинили пожежу, внаслідок цього пошкоджений дах будинку, повідомив мер Віталій Кличко.

"За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового житлового будинку на Оболоні, виникла пожежа", – написав він у Телеграм.

Кличко зазначив, що пожежу ліквідували, а в будинку пошкоджений дах технічного поверху.

Між тим, інших руйнувань немає. За допомогою до медиків наразі ніхто не звертався.

 

