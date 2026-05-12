У Києві уламки ворожих БпЛА на дах багатоповерхівки спричинили пожежу – мер

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Уламки ворожих безпілотників на дах багатоповерхівки в Києві спричинили пожежу, внаслідок цього пошкоджений дах будинку, повідомив мер Віталій Кличко.

"За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового житлового будинку на Оболоні, виникла пожежа", – написав він у Телеграм.

Кличко зазначив, що пожежу ліквідували, а в будинку пошкоджений дах технічного поверху.

Між тим, інших руйнувань немає. За допомогою до медиків наразі ніхто не звертався.