Інтерфакс-Україна
Події
07:17 12.05.2026

Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

1 хв читати
Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

За словами представника Білого дому, понад десяток генеральних директорів та топ-менеджерів приєднаються до американської делегації під час поїздки президента Дональда Трампа до Китаю цього тижня, передає агентство Reuters.

Серед цих компаній:

Apple (Тім Кук), Blackrock (Ларрі Фінк), Blackstone (Стівен Шварцман), Boeing (Келлі Ортберг), Cargill (Браян Сайкс), Citi (Джейн Фрейзер), Cisco (Чак Роббінс), Coherent (Джим Андерсон), GE Aerospace (Г. Лоуренс Калп), Goldman Sachs (Девід Соломон), Illumina (Джейкоб Тейсен), Mastercard (Майкл Мібах), Meta (Діна Пауелл Маккормік), Micron (Санджай Мехротра), Qualcomm (Крістіано Амон), Tesla/SpaceX (Ілон Маск), Visa (Раян МакІнерні).

Трамп відвідає Китай з державним візитом з 13 до 15 травня.

 

Теги: #супровід #китай #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:14 12.05.2026
Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

05:22 12.05.2026
Мінфін США запровадив санкції проти 12 осіб та структур за сприяння продажу іранської нафти на користь КВІР

Мінфін США запровадив санкції проти 12 осіб та структур за сприяння продажу іранської нафти на користь КВІР

20:29 11.05.2026
Трамп розраховує обговорити з Сі Цзіньпіном енергетику та Іран

Трамп розраховує обговорити з Сі Цзіньпіном енергетику та Іран

08:51 11.05.2026
МЗС КНР анонсував візит Трампа до країни 13-15 травня

МЗС КНР анонсував візит Трампа до країни 13-15 травня

07:12 11.05.2026
Трамп подякував Лукашенку за співпрацю у звільненні політв'язнів

Трамп подякував Лукашенку за співпрацю у звільненні політв'язнів

08:12 09.05.2026
Трамп припускає можливість більш тривалого припинення вогню між Україною та РФ

Трамп припускає можливість більш тривалого припинення вогню між Україною та РФ

16:12 08.05.2026
Китай не направлятиме спеціальну делегацію на парад 9 травня в Москві

Китай не направлятиме спеціальну делегацію на парад 9 травня в Москві

02:33 07.05.2026
Трамп заявив, що Іран передасть США свій збагачений уран

Трамп заявив, що Іран передасть США свій збагачений уран

17:39 06.05.2026
Пекін звернувся до Києва з проханням дотримуватися міжнародних норм у поводженні з полоненими громадянами КНР

Пекін звернувся до Києва з проханням дотримуватися міжнародних норм у поводженні з полоненими громадянами КНР

17:20 04.05.2026
Бессент закликає Китай узяти участь в операції з відкриття Ормузької протоки

Бессент закликає Китай узяти участь в операції з відкриття Ормузької протоки

ВАЖЛИВЕ

НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

ОСТАННЄ

Ворожа повітряна атака пошкодила житлові будинки та автівки у Житомирі

Ворог атакував Дніпропетровщину, є жертва і поранені

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населених пункти Запорізької області

У Києві уламки ворожих БпЛА на дах багатоповерхівки спричинили пожежу – мер

12 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Дніпрі під час проходження ВЛК помер чоловік, якого зупинили для перевірки військово-облікових документів

Сибіга: Україна хоче "аеропортне перемир'я" з Росією і розраховує на ЄС

Термін оголошеного Трампом перемир'я між Україною і РФ скінчився, обмін військовополонених наразі не відбувся

На фронті відбулось 133 боєзіткнення за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

Безпека Європи сьогодні виборюється в Україні – Буданов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА