Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук
За словами представника Білого дому, понад десяток генеральних директорів та топ-менеджерів приєднаються до американської делегації під час поїздки президента Дональда Трампа до Китаю цього тижня, передає агентство Reuters.
Серед цих компаній:
Apple (Тім Кук), Blackrock (Ларрі Фінк), Blackstone (Стівен Шварцман), Boeing (Келлі Ортберг), Cargill (Браян Сайкс), Citi (Джейн Фрейзер), Cisco (Чак Роббінс), Coherent (Джим Андерсон), GE Aerospace (Г. Лоуренс Калп), Goldman Sachs (Девід Соломон), Illumina (Джейкоб Тейсен), Mastercard (Майкл Мібах), Meta (Діна Пауелл Маккормік), Micron (Санджай Мехротра), Qualcomm (Крістіано Амон), Tesla/SpaceX (Ілон Маск), Visa (Раян МакІнерні).
Трамп відвідає Китай з державним візитом з 13 до 15 травня.