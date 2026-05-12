12 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

12 травня в Україні відзначають Міжнародний день медичної сестри, Міжнародний день охорони здоров’я рослин, Міжнародний день поширення інформації про міалгічний енцефаломієліт, Всесвітній день обізнаності про фіброміалгію.

Віряни вшановують святих Епіфанія і Германа.

Міжнародний день медичної сестри

Відзначається щорічно відповідно до рішення Міжнародної ради медичних сестер (ICN) в день народження Ф. Найтінгейл, однієї із засновниць служби сестер милосердя.

Цей день з’явився після того, як Флоренс Найтінгейл започаткувала сучасні методи медсестринства. Її реформи під час Кримської війни значно підвищили ефективність догляду за пораненими солдатами та заклали основи професії, яку сьогодні ми знаємо як медсестринство.

Міжнародний день охорони здоров’я рослин

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/76/256.

Встановлений з ініціативи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), щоб привернути увагу до захисту рослин від хвороб, шкідників та інших загроз, що можуть загрожувати сільському господарству та екосистемам планети. Цей день наголошує на важливості охорони здоров’я рослин для підтримки продовольчої безпеки, захисту біорізноманіття та сталого розвитку.

Міжнародний день поширення інформації про міалгічний енцефаломієліт

День спрямований на підвищення обізнаності про таке складне і маловивчене захворювання, як міалгічний енцефаломієліт (МЕ), відоме також як хронічний синдром втоми. Міалгічний енцефаломієліт (МЕ) — це хронічне захворювання, яке проявляється в постійній втомі, болях у м’язах, порушеннях когнітивних функцій і розладах сну. Причини МЕ досі залишаються не зовсім зрозумілими, і хвороба часто важко діагностується через відсутність чітких тестів. Проте її вплив на життя пацієнтів може бути катастрофічним, через обмеження їхньої здатності працювати, навчатися або здійснювати повсякденні дії.

Всесвітній день обізнаності про фіброміалгію

Він має на меті підвищити обізнаність про це хронічне захворювання, яке спричиняє численні болі в м’язах, втомленість і когнітивні порушення. Фіброміалгія — це хронічний стан, який виявляється у вигляді постійних болів у м’язах, суглобах та зв’язках. Пацієнти часто відчувають велику втому, мають порушення сну, проблеми з пам’яттю та концентрацією. Хоча точні причини фіброміалгії ще не вивчені до кінця, вважається, що порушення в обробці болю в нервовій системі може бути однією з основних причин хвороби. Цей стан може значно обмежувати фізичну активність і якість життя пацієнтів.

Народилися в цей день:

420 років від дня народження Йоахима фон Зандрарта (1606–1688), німецького художника, теоретика мистецтва доби бароко;

90 років від дня народження Івана Степановича Марчука (1936), українського живописця, графіка, скульптора, засновника техніки пльонтанізму;

90 років від дня народження Юлії Максимівни Пашковської (1936–2014), української співачки, актриси, дружини Ю. Тимошенка, відомого під сценічним псевдонімом "Тарапунька".

Ще цього дня:

996 - У Києві освячено першу в Київській Русі кам'яну церкву Десятинну;

1929 - У Львові створено організацію письменників Західної України - "Гроно";

1954 - УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО;

1993 - Естонію прийняли до Ради Європи;

2004 - В англіканській церкві запроваджено посаду вебсвященика, який опікується парафією, що існує виключно в мережі Інтернет.

Церковне свято

День пам'яті святого Епіфанія Кіпрського (Саламінського)

Епіфаній відомий своїм викриттям єресі і є одним із ранніх Отців Церкви.

Народився близько 310 року в Елевтерополі (Палестина). Був палестинським святим, ченцем, єпископом міста Саламін на Кіпрі, письменником і богословом-полемістом.

Освіту здобув в Олександрії Єгипетській, вивчав грецьку, юдейську, коптську, арамейську мови і латину. Став священиком, заснував монастир і боровся з єресями, які загрожували єдності Церкви.

Автор "Анкорату" і "Панаріону", творів, у яких розкривав істинність православного вчення.

Іменини:

Герман.

З прикмет цього дня:

У цей день часто збирали цвіт горобини, бо вважали його цілющим. Ставили в хаті гілочку калини або горобини для процвітання та дружби в родині. Також у цей день вшановують пам'ять святого Епіфана, якого просять про зцілення від хвороб.

