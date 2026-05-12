Інтерфакс-Україна
05:23 12.05.2026

У Дніпрі під час проходження ВЛК помер чоловік, якого зупинили для перевірки військово-облікових документів

Громадянин помер під час проходження військово-лікарської комісії у Дніпрі після того, як його зупинила група оповіщення для перевірки документів військового обліку, повідомив Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

"Йому було викликано бригаду швидкої допомоги. Медичні працівники, які прибули за викликом, протягом 45 хвилин надавали невідкладну допомогу, після чого констатували смерть громадянина", – йдеться в повідомленні.

На даний час призначене службове розслідування та порушено кримінальну справу. Результати будуть повідомлені після завершення. Керівництво та особовий склад Дніпропетровського ОТЦК та СП надає всебічну допомогу правоохоронним органам та сприяє слідству.

Джерело: https://www.facebook.com/dniprootcksp/posts/pfbid0NMSi2xMSyf3pyiuqCsob7rwjbBuHBA7KsTxnNUq21Mhu3TamBwckWFg2mWPTq8Ldl?rdid=DWjfGGJfmHwOk5pT#

Теги: #дніпро #влк #жертва

16:33 11.05.2026
Помер чоловік, поранений через російську атаку на Дніпро 4 травня – ОВА

02:36 09.05.2026
Унаслідок удару дронів по селу на Чернігівщині загинув мирний житель, двоє поранені

12:37 08.05.2026
СБУ: Затримано терористів, які підірвали авто у Дніпрі 7 травня

06:02 07.05.2026
Один постраждалий внаслідок ворожої атаки по Дніпру

22:55 06.05.2026
На Сумщині внаслідок російських атак дронами по цивільній інфраструктурі є загиблий та постраждалий

13:43 06.05.2026
У Дніпрі 7 травня оголошено днем жалоби

13:11 06.05.2026
В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

11:36 06.05.2026
УЧХ надавав допомогу після російських обстрілів у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі

11:34 06.05.2026
Четверо із 15 постраждалих у Дніпрі через ворожу атаку у важкому стані – ОВА

11:12 06.05.2026
Розподільчий центр VARUS у Дніпрі пошкоджено внаслідок повітряної атаки

