У Дніпрі під час проходження ВЛК помер чоловік, якого зупинили для перевірки військово-облікових документів

Громадянин помер під час проходження військово-лікарської комісії у Дніпрі після того, як його зупинила група оповіщення для перевірки документів військового обліку, повідомив Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

"Йому було викликано бригаду швидкої допомоги. Медичні працівники, які прибули за викликом, протягом 45 хвилин надавали невідкладну допомогу, після чого констатували смерть громадянина", – йдеться в повідомленні.

На даний час призначене службове розслідування та порушено кримінальну справу. Результати будуть повідомлені після завершення. Керівництво та особовий склад Дніпропетровського ОТЦК та СП надає всебічну допомогу правоохоронним органам та сприяє слідству.

