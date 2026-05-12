05:22 12.05.2026

Мінфін США запровадив санкції проти 12 осіб та структур за сприяння продажу іранської нафти на користь КВІР

Міністерство фінансів США застосували санкції до 12 фізичних та юридичних осіб Ірану за їхню роль у сприянні продажу та постачанню іранської нафти до Китайської Народної Республіки Корпусу вартових Ісламської революції, повідомив Мінфін США.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США вносить до санкції 12 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у сприянні продажу та постачанню іранської нафти до Китайської Народної Республіки Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР)", – йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

Як повідомляється, КВІР покладається на підставні компанії у вседозволених економічних юрисдикціях, щоб приховати свою роль у продажу нафти та спрямувати доходи іранському режиму.

"Замість того, щоб використовувати ці доходи для підтримки іранського народу, який бореться за виживання, режим спрямовує їх на розробку зброї, підтримку терористичних посередників та фінансування сил безпеки, які придушують свободи громадян", – пояснили в Мінфіні.

Міністр Скотт Бессент зазначив, що американський Мінфін продовжуватиме відрізати іранський режим від фінансових мереж, які він використовує для здійснення терористичних актів та дестабілізації світової економіки.

"У той час як іранські військові відчайдушно намагаються перегрупуватися, економічна лють продовжуватиме позбавляти режим фінансування його програм озброєння, терористичних посередників та ядерних амбіцій", – написав Бессент в соцмережі Х.

Джерела: https://x.com/USTreasury/status/2053922134582247646

https://x.com/SecScottBessent/status/2053922356008042863

Теги: #іран #санкції #сша

