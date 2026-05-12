Сибіга: Україна хоче "аеропортне перемир'я" з Росією і розраховує на ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував ЄС допомогти домовитися про взаємну відмову від ударів по аеропортах РФ та України, передає Politico.

Сибіга озвучив таку ідею під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

За словами міністра, Києву "ймовірно, потрібна нова роль Європи" у мирних переговорах, оскільки дипломатичний процес під егідою США сповільнився, а Володимир Путін не демонструє готовності до ширшої угоди про припинення війни.

"Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого "аеропортового перемир'я", – додав він.

За задумом Києва, сторони мали б утриматися від ударів по аеропортах. Очільник українського зовнішньополітичного відомства висловив переконання, що Росія також може бути зацікавлена у такій домовленості, оскільки великі російські аеропорти дедалі частіше стають цілями українських далекобійних атак.

Сибіга припустив, що європейські партнери могли б створити окрему платформу або спеціальну групу для обговорення такого формату перемир'я. За його словами, президент України Володимир Зеленський уже обговорював цю ідею з деякими європейськими лідерами.

Водночас глава МЗС наголосив, що Україна не пропонує Європі замінити США у переговорах.

"Це має бути додатковий напрямок – не замість, не альтернативний", – пояснив він, додавши, що Європа має говорити "одним голосом".

