Термін оголошеного Трампом перемир'я між Україною і РФ скінчився, обмін військовополонених наразі не відбувся

Оголошене президентом США Дональдом Трампом на 9-11 травня перемир'я між Україною та РФ формально завершилося, жодна сторона не повідомляла про його продовження.

Обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000, який також анонсувався, наразі не відбувся.

Як повідомлялося, ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп анонсував триденне припинення вогню між Україною та РФ 9-11 травня. "Я радий оголосити, що у війні між Росією та Україною буде триденне припинення вогню (9, 10 та 11 травня)", – написав він у соцмережі Truth Social. Трамп також зазначив, що триденне припинення вогню включатиме припинення всієї кінетичної активності, а також обмін 1000 військовополонених з кожного боку.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про режим тиші 9, 10 та 11 травня та додав, що 8 травня "в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000". Президент зазначив, що доручив українській команді підготувати все необхідне для обміну. Зеленський подякував президенту США та його команді за участь у переговорах і висловив сподівання, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною. Заява з'явилась на тлі дискусії щодо можливих далекобійних ударів України у зв'язку з урочистостями 9 травня в Москві. Президент зазначив, що звільнення полонених є пріоритетом при визначенні позиції України.

Хоча взаємних далекобійних ударів ці три дні не було, на фронті продовжувалися бойові дії, а у прифронтових регіонах – російські атаки дронів, були жертви й постраждалі.

Увечері понеділка Зеленський зокрема зазначив, що "у понеділок на фронті тривали бойові дії, Росія не має наміру завершувати свою війну, і Україна готується до нових атак".