Інтерфакс-Україна
Події
01:27 12.05.2026

На фронті відбулось 133 боєзіткнення за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

2 хв читати

Російські війська від початку доби 133 рази атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 133 бойових зіткнення. Противник залучив для ураження 4901 дрон-камікадзе та здійснив 1926 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося три боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 46 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, три із яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Красне Перше. Два боєзіткнення досі тривають.

На куп'янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував, у районах Радьківки та Ківшарівки. Один бій досі триває.

На лиманському напрямку агресор розпочинав 11 штурмів у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Зарічне, Озерне, Ставки. Одне боєзіткнення триває.

На слов'янському напрямку Сили оборони відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районах Різниківки та Закітного.

Сили оборони успішно відбивали 15 ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Новопавлівка, Торецьке, Кучерів Яр. Три боєзіткнення тривають.

На покровському напрямку ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Білицьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки. Чотири атаки тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та 17 поранено; знищено одну реактивну систему залпового вогню, шість одиниць автомобільної техніки ворога, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та 50 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 150 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку оборонці відбивають дві атаки у бік Калинівського та Вербового.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Нове Запоріжжя, Воздвижівка, Чарівне та в районі Гуляйполя.

На оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції українських захисників в районі Степногірського.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02aNK6ExRBUNpZCGbLZj2p2ByirHrQRZSpSGjUAfZMqpRjkas4dkYwaWEXoLSp7K2hl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 11.05.2026
Науседа обговорив з Будановим співпрацю в оборонній галузі та питання регіональної безпеки

Науседа обговорив з Будановим співпрацю в оборонній галузі та питання регіональної безпеки

06:39 11.05.2026
Окупанти втратили впродовж доби 920 військовослужбовців – Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 920 військовослужбовців – Генштаб

22:12 10.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки – Генштаб

05:28 10.05.2026
На Закарпатті відбулася спроба нападу на приміщення ТЦК

На Закарпатті відбулася спроба нападу на приміщення ТЦК

04:21 10.05.2026
Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

01:25 10.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 121 ворожу атаку – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 121 ворожу атаку – Генштаб

11:34 09.05.2026
ШІ-турель для перехоплення дронів пройшла бойове застосування на фронті – Федоров

ШІ-турель для перехоплення дронів пройшла бойове застосування на фронті – Федоров

10:33 09.05.2026
Кремль продовжує вимагати виведення Сил оборони України з Донбасу, тим часом становище Росії на фронті погіршилося – ISW

Кремль продовжує вимагати виведення Сил оборони України з Донбасу, тим часом становище Росії на фронті погіршилося – ISW

00:41 09.05.2026
На фронті відбулось дві сотні боєзіткнень за добу – Генштаб

На фронті відбулось дві сотні боєзіткнень за добу – Генштаб

19:19 08.05.2026
Сирський: У ЗСУ готуються до нових форматів мобілізації та рекрутингу, розробили інструкцію щодо заміни бійців на передовій

Сирський: У ЗСУ готуються до нових форматів мобілізації та рекрутингу, розробили інструкцію щодо заміни бійців на передовій

ВАЖЛИВЕ

НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

ОСТАННЄ

Безпека Європи сьогодні виборюється в Україні – Буданов

Ворог просунувся поблизу трьох населених пунктів на Донеччині

Литвин назвав передчасними висновки щодо справи Єрмака

Сибіга запросив главу МЗС Кіпру найближчим часом відвідати Київ

Сибіга підтвердив готовність України направити до Естонії експертну команду для посилення захисту неба – розмова глав МЗС

Сибіга та Рютте обговорили ініціативу PURL та підготовку до саміту НАТО в Анкарі

Міністр оборони Німеччини відвідав позиції української ППО.

Ворожий дрон влучив у дах багатоповерхівки в Харкові – мер

Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості

Глобальна коаліція українських студій підписала меморандуми ще з трьома університетами Іспанії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА