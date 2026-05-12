На фронті відбулось 133 боєзіткнення за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 133 рази атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 133 бойових зіткнення. Противник залучив для ураження 4901 дрон-камікадзе та здійснив 1926 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося три боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 46 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, три із яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Красне Перше. Два боєзіткнення досі тривають.

На куп'янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував, у районах Радьківки та Ківшарівки. Один бій досі триває.

На лиманському напрямку агресор розпочинав 11 штурмів у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Зарічне, Озерне, Ставки. Одне боєзіткнення триває.

На слов'янському напрямку Сили оборони відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районах Різниківки та Закітного.

Сили оборони успішно відбивали 15 ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Новопавлівка, Торецьке, Кучерів Яр. Три боєзіткнення тривають.

На покровському напрямку ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Білицьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки. Чотири атаки тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та 17 поранено; знищено одну реактивну систему залпового вогню, шість одиниць автомобільної техніки ворога, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та 50 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 150 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку оборонці відбивають дві атаки у бік Калинівського та Вербового.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Нове Запоріжжя, Воздвижівка, Чарівне та в районі Гуляйполя.

На оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції українських захисників в районі Степногірського.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02aNK6ExRBUNpZCGbLZj2p2ByirHrQRZSpSGjUAfZMqpRjkas4dkYwaWEXoLSp7K2hl