Інтерфакс-Україна
Події
00:07 12.05.2026

Безпека Європи сьогодні виборюється в Україні – Буданов

Безпека Європи сьогодні виборюється в Україні, а спільна перевага над ворогом полягає в технологіях, швидкості та єдності, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов за підсумками візиту до Вільнюса, де провів переговори з президентом Литви Гітанасом Наусєдою та міністром оборони Робертасом Каунасом.

"Взяв участь у дискусії в Центрі геополітики та досліджень безпеки. Обговорили уроки українського спротиву для безпеки країн НАТО, зокрема й Литви. Окрему увагу приділили технологічній трансформації сучасної війни через розвиток екосистеми дронів. Мій меседж чіткий: безпека Європи сьогодні виборюється в Україні, і наша спільна перевага над ворогом полягає в технологіях, швидкості та єдності", – написав він у Телеграм.

Буданов зазначив, що досвід України доводить, що сучасну війну виграють волею та участю всього суспільства. За його словами, литовська модель "всеохопної оборони" та український спротив базуються на єдиному принципі: агресор має опинитися в нестерпних умовах на кожному метрі захопленої землі.

"Протягом моєї поїздки до Вільнюса детально проговорили з нашими партнерами методи протидії загрозам із боку РФ. Мав честь бути прийнятим президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Передав слова вдячності від президента України Володимира Зеленського за непохитну позицію Вільнюса", – наголосив керівник ОП.

Він додав, що також обговорили всі питання, від ситуації на фронті до спільних виробництв у галузі оборонної промисловості. Зачепили питання вступу в ЄС.

"Литва підтримує нас у всьому", – підкреслив Буданов.

Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/496

Теги: #безпека #європа #буданов

19:06 11.05.2026
Науседа обговорив з Будановим співпрацю в оборонній галузі та питання регіональної безпеки

18:29 11.05.2026
Розмова між Зеленським і Путіним не відбудеться раптово – Буданов

17:45 11.05.2026
Цахкна: Настав час визнати, що сильна Україна – це сильна Європа

14:38 11.05.2026
Сибіга та Альбарес обговорили посилення тиску на РФ, зброю для ППО та євроінтеграцію України

12:51 11.05.2026
Буданов перебуває з візитом у Литві – джерело

11:35 11.05.2026
Буданов перебуває з візитом у Литві – ЗМІ

12:34 09.05.2026
Буданов: Україна сьогодні уособлює справжню Європу – і територіально, і ідеологічно

01:42 09.05.2026
Каллас: ЄС прагне швидко просуватись у переговорах щодо вступу Молдови – ЗМІ

14:11 08.05.2026
Росія не ініціюватиме діалогу з Європою – Пєсков

13:29 08.05.2026
Шлях Camino Ruteno офіційно долучили до Європейської федерації шляхів святого Якова

