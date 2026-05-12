Безпека Європи сьогодні виборюється в Україні – Буданов

Безпека Європи сьогодні виборюється в Україні, а спільна перевага над ворогом полягає в технологіях, швидкості та єдності, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов за підсумками візиту до Вільнюса, де провів переговори з президентом Литви Гітанасом Наусєдою та міністром оборони Робертасом Каунасом.

"Взяв участь у дискусії в Центрі геополітики та досліджень безпеки. Обговорили уроки українського спротиву для безпеки країн НАТО, зокрема й Литви. Окрему увагу приділили технологічній трансформації сучасної війни через розвиток екосистеми дронів. Мій меседж чіткий: безпека Європи сьогодні виборюється в Україні, і наша спільна перевага над ворогом полягає в технологіях, швидкості та єдності", – написав він у Телеграм.

Буданов зазначив, що досвід України доводить, що сучасну війну виграють волею та участю всього суспільства. За його словами, литовська модель "всеохопної оборони" та український спротив базуються на єдиному принципі: агресор має опинитися в нестерпних умовах на кожному метрі захопленої землі.

"Протягом моєї поїздки до Вільнюса детально проговорили з нашими партнерами методи протидії загрозам із боку РФ. Мав честь бути прийнятим президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Передав слова вдячності від президента України Володимира Зеленського за непохитну позицію Вільнюса", – наголосив керівник ОП.

Він додав, що також обговорили всі питання, від ситуації на фронті до спільних виробництв у галузі оборонної промисловості. Зачепили питання вступу в ЄС.

"Литва підтримує нас у всьому", – підкреслив Буданов.

Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/496