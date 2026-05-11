Литвин назвав передчасними висновки щодо справи Єрмака

Радник президента України Сергій Литвин, коментуючи розслідування справи щодо Єрмака, заявив, що процесуальні дії у справі тривають, тому робити остаточні висновки поки передчасно.

"Як бачимо, процесуальні дії ще відбуваються, то поки зарано давати оцінки", – повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на коментар Литвина.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) увечері 11 травня повідомили про підозру одному з учасників орггрупи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом, екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

При цьому, сам Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості.