22:33 11.05.2026

Сибіга запросив главу МЗС Кіпру найближчим часом відвідати Київ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Брюсселі зустріч з міністром закордонних справ Кіпру Константіносом Комбосом, та подякував Кіпру за принципове лідерство і за те, що Україна залишається серед пріоритетів під час головування країни в Раді ЄС.

"Я висловив вдячність Кіпру за підтримку у просуванні кредиту ЄС для України на 90 мільярдів євро та 20-го пакета санкцій проти Росії. Посилення санкційного тиску на агресора та зміцнення оборонної й економічної стійкості України залишаються вкрай важливими. Ми також обговорили важливість допомоги Україні у підготовці енергетичної системи до наступного зимового сезону", – йдеться у дописі Сибіги у соцмережі Х.

Міністри наголосили на важливості збереження динаміки на шляху вступу України до ЄС. Сибіга нагадав, що Україна налаштована відкрити всі шість переговорних кластерів під час головування Кіпру в Раді ЄС.

"Це стало б історичним і стратегічним досягненням для сильнішої та безпечнішої Європи", – підкреслив він.

Міністр також подякував за готовність Кіпру підтримувати гуманітарні ініціативи для українських дітей, постраждалих від російської війни, зокрема реабілітаційні програми та міжнародні зусилля, спрямовані на повернення депортованих Росією українських дітей.

"Запросив свого колегу найближчим часом відвідати Київ. Наше партнерство продовжує зміцнюватися, і разом ми можемо зробити ще більше для безпеки та майбутнього Європи", – зазачив Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha

