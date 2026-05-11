Сибіга підтвердив готовність України направити до Естонії експертну команду для посилення захисту неба – розмова глав МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Брюсселі зустріч з естонським другом Маргусом Цахкною, щоб обговорити двосторонній та міжнародний порядок денний.

"Я детально розповів про кроки, яких ми вживаємо для запобігання інцидентам із дронами в Естонії, інших країнах Балтії та Фінляндії. Я підтвердив готовність України направити до Естонії експертну команду для посилення захисту неба, а також нашу готовність ділитися досвідом і розвивати оборонну співпрацю", – написав він у соцмережі Х.

Міністри також обговорили графік двосторонніх контактів.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив вибачення Естонії, Латвії та Литві, а також Фінляндії через інциденти з дронами, що були навмисно відхилені російськими РЕБ, і повідомив, що Україна розглядає можливість направлення груп українських експертів для надання допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору країн-друзів.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha