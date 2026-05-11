Сибіга та Рютте обговорили ініціативу PURL та підготовку до саміту НАТО в Анкарі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Брюсселі зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, якого поінформував про ситуацію на полі бою, зусилля задля досягнення миру та значні успіхи оборонної промисловості України.

"Ми обговорили шляхи подальшого розширення виробництва озброєння в Україні за підтримки промислової бази НАТО – на взаємну користь України та Альянсу. Я наголосив на надзвичайній важливості ініціативи НАТО "PURL" та нових внесків до неї", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Сторони також обговорили підготовку до саміту НАТО в Анкарі та очікувані результати.

"Я особисто вдячний генеральному секретарю за його підтримку України та зусилля з метою зміцнення Альянсу та трансатлантичної єдності", – додав Сибіга.

Як повідомлялося, Туреччина прийме саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня 2026 року.

