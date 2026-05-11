Інтерфакс-Україна
Події
22:21 11.05.2026

Сибіга та Рютте обговорили ініціативу PURL та підготовку до саміту НАТО в Анкарі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Брюсселі зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, якого поінформував про ситуацію на полі бою, зусилля задля досягнення миру та значні успіхи оборонної промисловості України.

"Ми обговорили шляхи подальшого розширення виробництва озброєння в Україні за підтримки промислової бази НАТО – на взаємну користь України та Альянсу. Я наголосив на надзвичайній важливості ініціативи НАТО "PURL" та нових внесків до неї", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Сторони також обговорили підготовку до саміту НАТО в Анкарі та очікувані результати.

"Я особисто вдячний генеральному секретарю за його підтримку України та зусилля з метою зміцнення Альянсу та трансатлантичної єдності", – додав Сибіга.

Як повідомлялося, Туреччина прийме саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня 2026 року.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha

Теги: #рютте #нато #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:57 11.05.2026
Сибіга обговорив з очільником МЗС Естонії поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки

16:17 11.05.2026
Андорра та Монако приєднаються до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

14:38 11.05.2026
Сибіга та Альбарес обговорили посилення тиску на РФ, зброю для ППО та євроінтеграцію України

13:50 11.05.2026
Україна та Литва підписали Спільну декларацію про партнерство, зокрема, про повернення та реабілітацію дітей

11:04 11.05.2026
Сибіга у світлі змін у війні РФ проти України бачить нову роль для ЄС у мирних переговорах

10:49 11.05.2026
Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

17:41 10.05.2026
Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

21:10 09.05.2026
Союзники США в НАТО очікують нових скорочень американської військової присутності в Європі – ЗМІ

23:59 08.05.2026
Сибіга підтримав рішення Зеленського щодо обміну 1000 на 1000

13:43 08.05.2026
Сибіга закликав українців у світі уникати російського "побєдобєсія"

