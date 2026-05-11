Міністр оборони Німеччини відвідав позиції української ППО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який перебуває з візитом у Києві, відвідав позиції української протиповітряної оборони.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, німецька делегація ознайомилася з пунктом управління та мобільною вогневою групою з засобами протидії безпілотникам типу "шахед": великокаліберними кулеметами і дронами-перехоплювачами.

"Сьогодні Україна збиває близько 90% ворожих дронів і близько 80% крилатих ракет", – підкреслили у відомстві.

Як повідомлялося, Україна та Німеччина запускають програму Brave Germany. За підсумками зустрічі міністрів оборони Михайла Федорова та Бориса Пісторіуса у Києві у понеділок було підписано лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій. Brave Germany буде реалізовано разом з кластером оборонних інновацій Brave1.

Передбачено грантову підтримку українських і німецьких стартапів, які працюють над критично важливими напрямами defense tech, серед яких: безпілотні технології; штучний інтелект; лазери; нові рішення у сфері зв'язку; ракетні технології.

