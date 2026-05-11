Інтерфакс-Україна
Події
22:20 11.05.2026

Міністр оборони Німеччини відвідав позиції української ППО.

1 хв читати

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який перебуває з візитом у Києві, відвідав позиції української протиповітряної оборони.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, німецька делегація ознайомилася з пунктом управління та мобільною вогневою групою з засобами протидії безпілотникам типу "шахед": великокаліберними кулеметами і дронами-перехоплювачами.

"Сьогодні Україна збиває близько 90% ворожих дронів і близько 80% крилатих ракет", – підкреслили у відомстві.

Як повідомлялося, Україна та Німеччина запускають програму Brave Germany. За підсумками зустрічі міністрів оборони Михайла Федорова та Бориса Пісторіуса у Києві у понеділок було підписано лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій. Brave Germany буде реалізовано разом з кластером оборонних інновацій Brave1.

Передбачено грантову підтримку українських і німецьких стартапів, які працюють над критично важливими напрямами defense tech, серед яких: безпілотні технології; штучний інтелект; лазери; нові рішення у сфері зв'язку; ракетні технології.

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/15617

Теги: #візит #пісторіус #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:41 11.05.2026
Шмигаль і Пісторіус обговорили посилення української ППО та захист енергетики

Шмигаль і Пісторіус обговорили посилення української ППО та захист енергетики

18:19 11.05.2026
Німеччина оцінюватиме заяви Путіна про мир лише за реальними діями – Пісторіус

Німеччина оцінюватиме заяви Путіна про мир лише за реальними діями – Пісторіус

18:14 11.05.2026
Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

15:45 11.05.2026
Федоров подарував Пісторіусу мед з мінних полів, сіль з Соледару та браслет "Азовсталь"

Федоров подарував Пісторіусу мед з мінних полів, сіль з Соледару та браслет "Азовсталь"

15:39 11.05.2026
Пісторіус вважає, що слова Путіна про закінчення війни можуть обманом, щоб відвернути увагу від власної слабкості

Пісторіус вважає, що слова Путіна про закінчення війни можуть обманом, щоб відвернути увагу від власної слабкості

15:19 11.05.2026
Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони різної дальності від 100 до 1500 км – Пісторіус

Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони різної дальності від 100 до 1500 км – Пісторіус

14:25 11.05.2026
Німеччина – №1 у світі щодо безпекової допомоги Україні, наголосив Федоров

Німеччина – №1 у світі щодо безпекової допомоги Україні, наголосив Федоров

14:10 11.05.2026
Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

12:46 11.05.2026
Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – посольство

Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – посольство

09:19 11.05.2026
Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – ЗМІ

Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

ОСТАННЄ

Ворожий дрон влучив у дах багатоповерхівки в Харкові – мер

Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості

Глобальна коаліція українських студій підписала меморандуми ще з трьома університетами Іспанії

НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

Трамп розраховує обговорити з Сі Цзіньпіном енергетику та Іран

Північна Корея заробила на допомозі Росії у війні понад $13 млрд – ЗМІ

Міноборони розраховує запустити армійську реформу вже в червні – Зеленський

Сибіга: Доля українських дітей ніколи не стане предметом жодних компромісів

Ощадбанк через австрійський суд вимагає від Борислава Берези спростування недостовірної інформації щодо "угорської справи"

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА