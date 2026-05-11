Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості, передає видання "Радіо Свобода".

"Я не буду зараз нічого коментувати. Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментарі. У мене немає жодного будинку. У мене є тільки одна квартира", – сказав він журналістам.

Він заперечив і наявність в нього будь-якої нерухомості, окрім однієї квартири.

Також на запитання журналістів, чи його прізвисько на плівках "Хірург", зазначив: "Моє ім'я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає".

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) увечері 11 травня повідомили про підозру одному з учасників орггрупи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом, екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, повідомила пресслужба САП.

Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-jermak-pidozra-ne-budu-komentuvaty/33754669.html