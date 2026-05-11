Інтерфакс-Україна
22:04 11.05.2026

Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості, передає видання "Радіо Свобода".

"Я не буду зараз нічого коментувати. Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментарі. У мене немає жодного будинку. У мене є тільки одна квартира", – сказав він журналістам.

Він заперечив і наявність в нього будь-якої нерухомості, окрім однієї квартири.

Також на запитання журналістів, чи його прізвисько на плівках "Хірург", зазначив: "Моє ім'я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає".

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) увечері 11 травня повідомили про підозру одному з учасників орггрупи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом, екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, повідомила пресслужба САП.

Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-jermak-pidozra-ne-budu-komentuvaty/33754669.html

Теги: #єрмак #коментар #підозра

22:51 11.05.2026
Литвин назвав передчасними висновки щодо справи Єрмака

21:29 11.05.2026
НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

12:38 09.05.2026
Експрацівника УДО затримали за новою підозрою – у пограбуванні магазину за участі окупантів

21:17 07.05.2026
МЗС: Москва прагне перепочинку, а не миру, брехуни викриті

16:49 07.05.2026
Правоохоронці повідомили про підозру військовому, який побив перед строєм побратима – ДБР

15:35 05.05.2026
Нардепу Дубінському повідомлено про нову підозру у державній зраді

16:23 01.05.2026
Прийняття нового Цивільного кодексу у запропонованому вигляді змусить бізнес змінити стандарти поведінки у цивільному обороті – думка

15:02 01.05.2026
Повідомлено про підозру двом тюремникам зі Смоленської області, які катували українських полонених

12:26 01.05.2026
У Києві чоловік під виглядом надання юридичних послуг ошукав дружину мобілізованого, обіцяючи їй оскаржити дії ТЦК

11:44 01.05.2026
Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

