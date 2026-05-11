21:59 11.05.2026

Глобальна коаліція українських студій підписала меморандуми ще з трьома університетами Іспанії

Український тиждень, організований Глобальною коаліцією українських студій (ГКУС) з метою розширення української академічної присутності, відбувся в Іспанії та охопив шість міст і вісім провідних університетів країни.

"У межах програми підписані меморандуми про співпрацю з University of Salamanca, University of the Basque Country / Euskal Herriko Unibertsitatea та Universidad Complutense de Madrid. University of Barcelona і Universidad Antonio de Nebrija вже приєдналися до Коаліції у грудні 2025 року. University of Granada перебуває на етапі завершення технічних формальностей щодо підписання меморандуму. Для України це означає розширення системної академічної присутності: нових курсів, спільних досліджень, обмінів, публічних дискусій, перекладів, роботи з українськими джерелами та інституційних партнерств між українськими та іспанськими університетами", – йдеться в пресрелізі коаліції за результатами заходу.

ГКУС – це державна ініціатива, яка працює під патронатом першої леді Олени Зеленської. На травень 2026 року її мережа об'єднує 77 учасників із 26 країн, ще 130 іноземних інституцій висловили намір приєднатися. Метою Коаліції є підтримка та розвиток українських і кримськотатарських студій у світі, популяризація правдивої інформації про Україну, її культуру, історію та мову, а також посилення спроможностей України у сфері гуманітарної та культурної дипломатії.

"Українські студії мають бути частиною університетського життя у Європі не як реакція на війну, а як відповідь на потребу в точному знанні. Росія десятиліттями вкладала ресурси в те, щоб світ пояснював Україну через чужі рамки. Тепер ми будуємо іншу систему: українська мова, українські джерела, українські дослідники, український досвід і прямі партнерства між університетами. Це важлива робота на покоління студентів, які мають знати Україну без посередників", – сказала Зеленська.

У межах тижня українська делегація провела інституційні зустрічі з керівництвом іспанських університетів, відкриті лекції, панельні дискусії, презентації Глобальної коаліції українських студій, культурні та академічні події. Центральними темами стали роль України в майбутньому Європи, протидія російській дезінформації, освіта під час війни, переклад української літератури і присутність української мови в університетах Іспанії.

Наступний етап передбачає деталізацію планів співпраці з університетами Іспанії на 2026 рік: запуск або посилення курсів з української тематики, підготовку публічних подій, розвиток експертних обмінів, пошук фінансування для сталих програм українських студій, а також узгодження форматів співпраці з українськими університетами.

