НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) увечері 11 травня повідомили про підозру одному з учасників орггрупи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом, екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, повідомила пресслужба САП.

"НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу Президента України", – йдеться в повідомленні в Телеграм.

У САП зазначають кваліфікацію – ч. 3 ст. 209 КК України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Раніше журналісти повідомляли, що НАБУ і САП увечері 11 травня проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

За даними журналістів, на місці також присутній прокурор САП, що ймовірно означатиме вручення Єрмаку підозри.

Водночас журналіст-розслідувач Юрій Ніколов у коментарі до події припустив, що НАБУ і САП вручили Єрмаку підозру в рамках справи "Мідас" – про злочинне угруповання, яке, за його твердженням, розкрадало кошти через державні структури. За словами Ніколова, з цих коштів нібито фінансувалося будівництво маєтку Єрмака в котеджному містечку "Династія" в Козині.

На думку журналіста, дії антикорупційних органів фактично виводять Єрмака з кола осіб, що мають вплив на владну вертикаль.