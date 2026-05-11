Інтерфакс-Україна
Події
21:29 11.05.2026

НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

1 хв читати
НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) увечері 11 травня повідомили про підозру одному з учасників орггрупи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом, екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, повідомила пресслужба САП.

"НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу Президента України", – йдеться в повідомленні в Телеграм.

У САП зазначають кваліфікацію – ч. 3 ст. 209 КК України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Раніше журналісти повідомляли, що НАБУ і САП увечері 11 травня проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

За даними журналістів, на місці також присутній прокурор САП, що ймовірно означатиме вручення Єрмаку підозри.

Водночас журналіст-розслідувач Юрій Ніколов у коментарі до події припустив, що НАБУ і САП вручили Єрмаку підозру в рамках справи "Мідас" – про злочинне угруповання, яке, за його твердженням, розкрадало кошти через державні структури. За словами Ніколова, з цих коштів нібито фінансувалося будівництво маєтку Єрмака в котеджному містечку "Династія" в Козині.

На думку журналіста, дії антикорупційних органів фактично виводять Єрмака з кола осіб, що мають вплив на владну вертикаль.

 

 

Теги: #сап #україна #єрмак #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:04 11.05.2026
Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості

Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості

19:39 11.05.2026
Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

18:21 11.05.2026
Каллас: Динаміка війни змінилася, але Москва ще не на тому етапі, щоб сісти за стіл переговорів

Каллас: Динаміка війни змінилася, але Москва ще не на тому етапі, щоб сісти за стіл переговорів

17:45 11.05.2026
Цахкна: Настав час визнати, що сильна Україна – це сильна Європа

Цахкна: Настав час визнати, що сильна Україна – це сильна Європа

17:14 10.05.2026
Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

14:41 10.05.2026
У Стокгольмі на підтримку України щотижня проходить три мітинги

У Стокгольмі на підтримку України щотижня проходить три мітинги

14:15 10.05.2026
Естонія очікує від України посилення контролю над дронами

Естонія очікує від України посилення контролю над дронами

12:38 09.05.2026
Експрацівника УДО затримали за новою підозрою – у пограбуванні магазину за участі окупантів

Експрацівника УДО затримали за новою підозрою – у пограбуванні магазину за участі окупантів

08:12 09.05.2026
Трамп припускає можливість більш тривалого припинення вогню між Україною та РФ

Трамп припускає можливість більш тривалого припинення вогню між Україною та РФ

07:32 09.05.2026
Збірна України вперше за 19 років повертається до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею

Збірна України вперше за 19 років повертається до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею

ВАЖЛИВЕ

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Вже близько 20 країн у роботі з Drone Deals, очікується співпраця ще з однією частиною світу – Зеленський

ОСТАННЄ

Глобальна коаліція українських студій підписала меморандуми ще з трьома університетами Іспанії

Шмигаль і Пісторіус обговорили посилення української ППО та захист енергетики

Трамп розраховує обговорити з Сі Цзіньпіном енергетику та Іран

Північна Корея заробила на допомозі Росії у війні понад $13 млрд – ЗМІ

Міноборони розраховує запустити армійську реформу вже в червні – Зеленський

Сибіга: Доля українських дітей ніколи не стане предметом жодних компромісів

Ощадбанк через австрійський суд вимагає від Борислава Берези спростування недостовірної інформації щодо "угорської справи"

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА