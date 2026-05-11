Інтерфакс-Україна
20:41 11.05.2026

Шмигаль і Пісторіус обговорили посилення української ППО та захист енергетики

Перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідали один із пошкоджених Росією енергетичних об'єктів в Києві.

"Показав наслідки ударів, через які в Києві тисячі людей лишилися без тепла. Це була свідома атака у найлютіші морози з метою створити гуманітарну катастрофу. Ознайомили пана Пісторіуса з ходом робіт із ліквідації наслідків ударів та облаштуванням захисних споруд. Це, зокрема, передбачає будівництво бетонних укриттів для обладнання й захист від безпілотників", – написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Він наголосив на критичній потребі України в системах ППО і ракетах до них.

"Це допоможе ефективніше збивати балістичні й крилаті ракеті та краще захистити енергетику від російського терору. Розраховуємо на підтримку в цьому напрямку", – зазначив Шмигаль.

 

