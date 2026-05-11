Інтерфакс-Україна
Події
20:15 11.05.2026

Північна Корея заробила на допомозі Росії у війні понад $13 млрд – ЗМІ

3 хв читати
Північна Корея заробила на допомозі Росії у війні понад $13 млрд – ЗМІ
Фото: Getty Images

Північна Корея отримує безпрецедентні прибутки, надаючи військову підтримку Росії в її вторгненні в Україну, отримуючи в обмін на зброю та війська іноземну валюту та енергоносії, повідомляє японське агентство Nikkei.

"За оцінками, за три роки Північна Корея заробила до $13 млрд – суму, що майже дорівнює річному валовому внутрішньому продукту країни", – йдеться у повідомленні.

За оцінками науково-дослідного інституту при Національній розвідувальній службі Південної Кореї, до 2025 року Північна Корея поставила зброї на суму від $7 до $13,8 млрд. Крім ракетної артилерії та снарядів, вважається, що Північна Корея поставила майже 250 балістичних ракет малої дальності KN-23, які, як стверджується, були розроблені за допомогою Росії.

Натомість Північна Корея, ймовірно, отримала не лише іноземну валюту, а й матеріали для виробництва зброї та військові технології, а також товари щоденного вжитку.

Вважається, що Москва заплатила понад $600 млн за розгортання північнокорейських військ лише за трохи більше року, починаючи з осені 2024 року. Згідно з доповіддю південнокорейського депутата, який відвідав Україну в лютому, у зоні бойових дій залишається близько 10 000 бійців північнокорейських спеціальних сил. Крім того, приблизно 10 000 інженерів, а також сотні операторів безпілотників і військовослужбовців забезпечують вогневу підтримку на передовій.

За наявними даними, у Північної Кореї є плани відправити ще 30 000 військовослужбовців.

Північнокорейські військові, які беруть участь у російсько-українській війні, отримують близько $2000 на місяць у вигляді винагороди, а також виплату в разі загибелі в розмірі до $10000. За даними південнокорейської Національної розвідувальної служби (NIS), станом на лютий загинуло або отримало поранення приблизно 6 000 північнокорейських солдатів.

"Кім ставиться до солдатів, що повернулися, як до національних героїв, а сім'ї загиблих солдатів отримують компенсацію, наприклад, у вигляді елітного житла в Пхеньяні. Наприкінці квітня багатьох високопоставлених російських чиновників було запрошено на церемонію в Північній Кореї з нагоди завершення будівництва меморіального залу на честь розгорнутих солдатів", – повідомляє агентство.

ВВП Північної Кореї оцінюється в розмірі від $12 млрд до $26 млрд, але цифри варіюються залежно від агентства, що їх оприлюднює, через обмеженість даних. Статистика ООН вказує, що ВВП країни у 2024 році становив $17,2 млрд, тоді як центральний банк Південної Кореї оцінив цю цифру в 37 трлн вон ($25,3 млрд за поточним курсом). За даними банку, темпи зростання у 2024 році становили 3,7%, що є найвищим показником з часу введення санкцій у 2016 році.

"Збільшення поставок матеріальних засобів до Росії може спричинити довгострокові зміни в промисловій структурі та технологічних можливостях Північної Кореї", – зазначив дослідник Корейського інституту розвитку, аналітичного центру Нам Чін-вук.

Вважається, що бурхливий розвиток оборонної промисловості та покращення енергопостачання приносять користь мешканцям столиці Північної Кореї. Джерело, яке відвідало Пхеньян восени 2025 року, зазначило, що "кількість розкішних автомобілів на вулицях значно зросла порівняно з минулим". Джерело зазначило, що було чимало японських та європейських автомобілів з приватними номерними знаками.

 

Теги: #війна #кндр #росія #доходи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 11.05.2026
Сибіга: Доля українських дітей ніколи не стане предметом жодних компромісів

Сибіга: Доля українських дітей ніколи не стане предметом жодних компромісів

19:52 11.05.2026
Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

19:12 11.05.2026
Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

18:40 11.05.2026
Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

18:21 11.05.2026
Каллас: Динаміка війни змінилася, але Москва ще не на тому етапі, щоб сісти за стіл переговорів

Каллас: Динаміка війни змінилася, але Москва ще не на тому етапі, щоб сісти за стіл переговорів

06:39 11.05.2026
Окупанти втратили впродовж доби 920 військовослужбовців – Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 920 військовослужбовців – Генштаб

22:12 10.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки – Генштаб

17:14 10.05.2026
Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

15:13 10.05.2026
У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

09:35 10.05.2026
Каспійське море стало "таємним маршрутом" російсько-іранської торгівлі та військових поставок – ЗМІ

Каспійське море стало "таємним маршрутом" російсько-іранської торгівлі та військових поставок – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Вже близько 20 країн у роботі з Drone Deals, очікується співпраця ще з однією частиною світу – Зеленський

ОСТАННЄ

Шмигаль і Пісторіус обговорили посилення української ППО та захист енергетики

Трамп розраховує обговорити з Сі Цзіньпіном енергетику та Іран

Міноборони розраховує запустити армійську реформу вже в червні – Зеленський

Ощадбанк через австрійський суд вимагає від Борислава Берези спростування недостовірної інформації щодо "угорської справи"

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Президенти України та ОАЕ обговорили співпрацю в сфері безпеки

"Енергоатом" завершив будівництво однієї з ключових захисних споруд на РАЕС

Чотири людини постраждали через атаки російських дронів на Дніпропетровщині – облрада

Перші 200 патрульних вже проходять навчання на полігоні – МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА