Інтерфакс-Україна
Події
20:13 11.05.2026

Міноборони розраховує запустити армійську реформу вже в червні – Зеленський

1 хв читати
Міноборони розраховує запустити армійську реформу вже в червні – Зеленський

Українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок.

"Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню", – зазначив президент.

Він додав, що у червні ж очікуються перші транші з європейського пакета підтримки для України – 90 мільярдів євро на два роки.

"Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі із Єврокомісією, щоб це не затягувалося. Внутрішня наша стійкість, сильна зовнішньополітична робота – це основа нашого захисту, основа нашої оборони", – резюмував президент.

 

Теги: #термін #міноборони #армія #реформа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:07 11.05.2026
У Міноборони планують реформувати ТЦК та СП в "Офіси резерву+": частину функцій хочуть передати поліції – ЗМІ

У Міноборони планують реформувати ТЦК та СП в "Офіси резерву+": частину функцій хочуть передати поліції – ЗМІ

09:19 11.05.2026
Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – ЗМІ

Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – ЗМІ

14:45 07.05.2026
Ефективність української ППО у квітні перевищила 88%, але бракує ракет для Patriot для протидії балістиці – Міноборони

Ефективність української ППО у квітні перевищила 88%, але бракує ракет для Patriot для протидії балістиці – Міноборони

16:39 05.05.2026
У книжковій галузі обговорюють необхідність централізованої закупівлі книг для військових

У книжковій галузі обговорюють необхідність централізованої закупівлі книг для військових

11:50 05.05.2026
Кількість ударів middle strike у квітні подвоїлася порівняно з березнем – міністр оборони

Кількість ударів middle strike у квітні подвоїлася порівняно з березнем – міністр оборони

11:44 05.05.2026
Голова НАДС Алюшина: норма про обов'язковий досвід військової служби для вступу на держслужбу певною мірою дискримінує

Голова НАДС Алюшина: норма про обов'язковий досвід військової служби для вступу на держслужбу певною мірою дискримінує

13:03 03.05.2026
Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою – радник міністра оборони

Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою – радник міністра оборони

11:37 03.05.2026
Уряд прибрав норми мирного часу щодо наркотичних засобів при використанні на фронті – Міноборони

Уряд прибрав норми мирного часу щодо наркотичних засобів при використанні на фронті – Міноборони

16:28 01.05.2026
Федоров: До реалізації готуються перші проєкти в межах реформи армії

Федоров: До реалізації готуються перші проєкти в межах реформи армії

13:36 01.05.2026
Заступник міністра оборони про перекриття доріг ТЦК: рішення приймаються місцевими радами оборони

Заступник міністра оборони про перекриття доріг ТЦК: рішення приймаються місцевими радами оборони

ВАЖЛИВЕ

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Вже близько 20 країн у роботі з Drone Deals, очікується співпраця ще з однією частиною світу – Зеленський

ОСТАННЄ

Шмигаль і Пісторіус обговорили посилення української ППО та захист енергетики

Трамп розраховує обговорити з Сі Цзіньпіном енергетику та Іран

Північна Корея заробила на допомозі Росії у війні понад $13 млрд – ЗМІ

Сибіга: Доля українських дітей ніколи не стане предметом жодних компромісів

Ощадбанк через австрійський суд вимагає від Борислава Берези спростування недостовірної інформації щодо "угорської справи"

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

Президенти України та ОАЕ обговорили співпрацю в сфері безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА