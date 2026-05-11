Міноборони розраховує запустити армійську реформу вже в червні – Зеленський

Українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок.

"Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню", – зазначив президент.

Він додав, що у червні ж очікуються перші транші з європейського пакета підтримки для України – 90 мільярдів євро на два роки.

"Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі із Єврокомісією, щоб це не затягувалося. Внутрішня наша стійкість, сильна зовнішньополітична робота – це основа нашого захисту, основа нашої оборони", – резюмував президент.