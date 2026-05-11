Сибіга: Доля українських дітей ніколи не стане предметом жодних компромісів

Повернення українських дітей має бути фундаментальним елементом мирного процесу, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на засіданні Міжнародної коаліції з повернення викрадених РФ українських дітей у Брюсселі.

"Було багато спекуляцій. Сьогодні я хочу заявити це офіційно: доля українських дітей ніколи не стане предметом жодних компромісів. Росія вже пропонувала включати дітей до обмінних списків. Але це неприпустимо. Свобода дітей є безумовною. Росіяни бояться цієї теми. Вони намагаються применшити її значення. Вони вимагають зняти її з порядку денного. Вони розуміють, що скоюють злочин, і бояться правосуддя", – заявив міністр.

Сибіга підкреслив, що йдеться не лише про українських дітей: Україна розробляє рішення, які допоможуть захистити дітей у всіх війнах і в усіх регіонах світу.

"І я приїхав сюди з мандатом не лише від української держави, а й від українського суспільства. Минулого тижня українські громадські організації передали мені свої пропозиції. Це люди, які щодня працюють з дітьми, сім'ями та поверненнями. Я виніс цей документ, сповнений корисних рекомендацій, на сьогоднішній порядок денний", – підкреслив він.

Другий пункт, який підняв міністр, стосується кроків для прискорення зусиль з повернення українських дітей. Він нагадав, що у грудні 91 держава підтримала резолюцію Генеральної Асамблеї ООН щодо повернення українських дітей і наголосив, що кожна особа, причетна до викрадення, має постати перед правосуддям.

"Включно з так званими прийомними сім'ями, які взяли викрадених дітей. Аморальні вибори повинні мати юридичні наслідки", – сказав він.

Також Сибіга закликав європейських партнерів запровадити заборону на в'їзд для тих росіян, які причетні до депортації та незаконного усиновлення викрадених українських дітей.

Третім пунктом Сибіга назвав важливіть зростання коаліції.

"Вітаю приєднання Панами, Швейцарії та Кіпру. Наразі коаліція налічує 46 країн і три міжнародні організації", – розповів він.

Також він окремо закликав партнерів до дій: Міжнародна коаліція має перетворитися на ефективний механізм реального повернення дітей.

Сибіга підкреслив, що для України критично важливо: Розробити конкретний Дорожній план дій для учасників коаліції з чіткими зобов'язаннями та заходами, які потрібно вжити; Продовжувати підтримувати практичні ініціативи з пошуку, повернення, реінтеграції та притягнення до відповідальності; Реалізувати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН через дії Генерального секретаря ООН; Запровадити нові жорсткі санкції щодо осіб, відповідальних за викрадення та депортацію українських дітей; Забезпечити виконання ордерів МКС на арешт Путіна та Львової-Бєлової.

"Відповідальність – ключовий елемент. Заяви – це недостатньо. Слів співчуття – недостатньо. Потрібні дії – як політичні, так і юридичні, – щоб забезпечити відповідальність і повернути наших дітей додому. І, звісно, найкраще, що ми можемо подарувати нашим дітям, – це мир", – заявив міністр.