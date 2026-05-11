19:56 11.05.2026

Ощадбанк через австрійський суд вимагає від Борислава Берези спростування недостовірної інформації щодо "угорської справи"

Австрійська юридична фірма Binder Grösswang за дорученням Ощадбанку подала до Комерційного суду Відня заяву про попередню заборону екснардепу, політику і блогеру Бориславу Березі поширювати відомості, що шкодять діловій репутації банку.

Про це повідомила юрфірма Asters, що виступає національним радником Ощадбанку у цій справі.

Згідно з інформацією на сайті компанії, позов подано за місцем постійного проживання відповідача відповідно до Цивільного кодексу Австрії та закону про недобросовісну конкуренцію.

У разі задоволення заяви Береза буде зобов'язаний видалити попередні публікації та утриматися від звинувачень банку та його посадових осіб у контексті так званої "угорської справи". Юридичні радники надали суду докази безпідставності закидів відповідача, зокрема фактаж інциденту з незаконним затриманням в Угорщині інкасаторських авто, готівки та цінностей банку, а також застосування тортур до членів бригади.

Ощадбанк наголошує, що перевезення $40 млн, EUR35 млн та 9 кг золота здійснювалося в межах міжнародної угоди з Raiffeisen Bank International AG з дотриманням усіх митних процедур ЄС. Гроші належать банку та транспортувалися для насичення готівкового ринку України. Безпідставність звинувачень на адресу банку підтверджується поверненням Угорщиною всіх активів та співробітників без висунення жодних претензій.

Як повідомлялося, 5 березня 2026 року в Угорщині під час спецоперації Центру боротьби з тероризмом (TEK) було незаконно затримано два інкасаторські автомобілі Ощадбанку та сімох співробітників. Президент України Володимир Зеленський назвав цей інцидент "актом бандитизму", а МЗС України висловило протест угорській стороні.

Ситуація вирішилася після зміни уряду в Угорщині. Новий прем'єр-міністр Петер Мадяр, який очолив країну після перемоги партії "Тиса" на виборах 12 квітня та інавгурації 9 травня, повернув Україні затримані кошти та цінності в повному обсязі.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала цей жест важливим сигналом, що надасть нового імпульсу переговорам про вступ України до Європейського Союзу.

 

