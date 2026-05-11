Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

У понеділок на фронті тривали бойові дії, Росія не має наміру завершувати свою війну, і Україна готується до нових атак, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували, безумовно.

Бачимо і те, що Росія не має наміру цю війну завершити. Ми готуємось до нових атак, на жаль", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

"Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це", – зазначив він.