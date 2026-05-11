Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, головною темою якої була протидіяти російським авіабомбам.

"Провів Ставку. І головне питання на цій Ставці – російські авіабомби, наш від них захист. Комплексне питання – це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність, і інші методи захисту. Так само працюємо і щоб були наші українські аналоги такої зброї", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Президент повідомив, що завдання на наступну Ставку – "визначити те, що можна і варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб і щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії і на цю загрозу".

"Український технологічний розвиток не буде зупинятись, і відповідні спроможності в України є", – зазначив Зеленський.