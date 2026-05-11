Інтерфакс-Україна
Події
19:39 11.05.2026

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

1 хв читати
Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року
Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, головною темою якої була протидіяти російським авіабомбам.

"Провів Ставку. І головне питання на цій Ставці – російські авіабомби, наш від них захист. Комплексне питання – це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність, і інші методи захисту. Так само працюємо і щоб були наші українські аналоги такої зброї", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Президент повідомив, що завдання на наступну Ставку – "визначити те, що можна і варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб і щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії і на цю загрозу".

"Український технологічний розвиток не буде зупинятись, і відповідні спроможності в України є", – зазначив Зеленський.

 

Теги: #ставка #зеленський #авіабомби

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:00 11.05.2026
Зеленський: до Коаліції за повернення українських дітей приєдналися Швейцарія та Кіпр

Зеленський: до Коаліції за повернення українських дітей приєдналися Швейцарія та Кіпр

18:29 11.05.2026
Розмова між Зеленським і Путіним не відбудеться раптово – Буданов

Розмова між Зеленським і Путіним не відбудеться раптово – Буданов

18:14 11.05.2026
Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

18:02 11.05.2026
Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

12:59 10.05.2026
Зеленський скоординував позиції із президентом Фінляндії

Зеленський скоординував позиції із президентом Фінляндії

12:30 10.05.2026
Фіцо: Якщо Зеленський зацікавлений у зустрічі, він мусить подзвонити до Путіна

Фіцо: Якщо Зеленський зацікавлений у зустрічі, він мусить подзвонити до Путіна

10:18 10.05.2026
Зеленський привітав українських матерів із Днем матері: Дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж

Зеленський привітав українських матерів із Днем матері: Дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж

19:01 09.05.2026
Зеленський готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але не в Москві, – радник Офісу президента

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але не в Москві, – радник Офісу президента

18:14 09.05.2026
Зеленський привітав Мадяра: Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу

Зеленський привітав Мадяра: Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу

17:16 09.05.2026
Ушаков знову підтвердив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві

Ушаков знову підтвердив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві

ВАЖЛИВЕ

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Вже близько 20 країн у роботі з Drone Deals, очікується співпраця ще з однією частиною світу – Зеленський

США залишаються в дипломатії та виступили посередником в обміні полоненими – Зеленський

Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

ОСТАННЄ

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

Президенти України та ОАЕ обговорили співпрацю в сфері безпеки

"Енергоатом" завершив будівництво однієї з ключових захисних споруд на РАЕС

Чотири людини постраждали через атаки російських дронів на Дніпропетровщині – облрада

Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

Перші 200 патрульних вже проходять навчання на полігоні – МВС

Кабмін розширив перелік держав для спрощеного набуття українського громадянства

Зрадники, які воювали на боці РФ, отримали по 15 років тюрми – СБУ

Використання назв "УПЦ КП", "Київська патріархія" та похідних без дозволу ПЦУ є порушенням закону – Синод

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА