Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Україна розпочала підготовку угоди в рамках drone deal з Канадою, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Розпочали підготовку такої угоди Drone Deal також із Канадою, і це дуже вагоме розширення безпекової співпраці", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Раніше президент повідомив, що близько 20 країн зацікавлені у роботі з Україною щодо drone deals, уже підписано 4 угоди, і в рамках цих угод готуються перші контракти.