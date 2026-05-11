Інтерфакс-Україна
Події
19:39 11.05.2026

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна розпочала підготовку угоди в рамках drone deal з Канадою, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Розпочали підготовку такої угоди Drone Deal також із Канадою, і це дуже вагоме розширення безпекової співпраці", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Раніше президент повідомив, що близько 20 країн зацікавлені у роботі з Україною щодо drone deals, уже підписано 4 угоди, і в рамках цих угод готуються перші контракти.

 

Теги: #україна #drone_deal #канада

