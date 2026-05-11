Інтерфакс-Україна
19:08 11.05.2026

Президенти України та ОАЕ обговорили співпрацю в сфері безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

"Засудив нещодавні удари з Ірану по ОАЕ. І треба зробити все необхідне, щоб реально захистити життя в регіоні Затоки, який має глобальне значення. Важливо, що на фоні цього наші команди продовжують тісно працювати у сфері безпеки. Я радий був почути, що українська експертиза дійсно допомагає будувати надійний захист життя. Обговорили продовження цієї роботи", – написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами розмови.

Він також подякував колезі за допомогу з поверненням українських громадян із російського полону.

"Розраховуємо, що ця робота буде продовжуватися. Також торкнулися спільних проєктів в енергетиці. Вдячний ОАЕ за те, що наші домовленості реалізовуються на основі взаємності і Україна також отримує потрібну підтримку, зокрема енергетичну. Обговорили й інші потенційні проєкти на різних напрямах", – резюмував президент.

 

01:21 08.05.2026
ОАЕ експортують нафту через Ормузьку протоку з вимкненими системами відстеження – ЗМІ

13:15 05.05.2026
Україна рішуче засуджує нещодавні атаки Ірану на цивільну інфраструктуру в ОАЕ – Сибіга

06:06 05.05.2026
Канада і Франція засудили атаки Ірану на ОАЕ

03:44 05.05.2026
Президентки Єврокомісії та Європарламенту засудили іранські атаки на ОАЕ

16:59 03.05.2026
ОПЕК+ погоджується на символічне підвищення квот після несподіваного виходу ОАЕ – ЗМІ

14:28 02.05.2026
Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

16:14 28.04.2026
ОАЕ виходять з ОПЕК і ОПЕК+, продовжать нарощувати видобуток для ринку, що зростає

19:30 26.04.2026
Зеленський і Санду вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

13:59 24.04.2026
Новопризначений комбриг 14 омбр провів онлайн-розмову з бійцями на позиціях під Куп'янськом

19:35 19.04.2026
Зеленський і Стубб обговорили посилення безпеки на тлі ситуації на фронті та в Ірані

