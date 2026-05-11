Президенти України та ОАЕ обговорили співпрацю в сфері безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

"Засудив нещодавні удари з Ірану по ОАЕ. І треба зробити все необхідне, щоб реально захистити життя в регіоні Затоки, який має глобальне значення. Важливо, що на фоні цього наші команди продовжують тісно працювати у сфері безпеки. Я радий був почути, що українська експертиза дійсно допомагає будувати надійний захист життя. Обговорили продовження цієї роботи", – написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами розмови.

Він також подякував колезі за допомогу з поверненням українських громадян із російського полону.

"Розраховуємо, що ця робота буде продовжуватися. Також торкнулися спільних проєктів в енергетиці. Вдячний ОАЕ за те, що наші домовленості реалізовуються на основі взаємності і Україна також отримує потрібну підтримку, зокрема енергетичну. Обговорили й інші потенційні проєкти на різних напрямах", – резюмував президент.