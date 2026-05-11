18:54 11.05.2026

"Енергоатом" завершив будівництво однієї з ключових захисних споруд на РАЕС

Фото: https://t.me/energoatom_ua

НАЕК "Енергоатом" завершила зведення ключового безпекового об’єкта на Рівненській АЕС і наразі він проходить процедуру паспортизації, повідомила компанія у понеділок.

"Ми діємо на випередження, створюючи надійний щит для нашої критичної інфраструктури. Кожен такий об’єкт – це додатковий рівень безпеки для всієї енергосистеми України", – зазначив очільник "Енергоатому" Павло Ковтонюк.

Будівництво здійснювалося у межах комплексної програми посилення безпеки українських енергоблоків в умовах воєнного стану. Йдеться про захист критичної інфраструктури атомної генерації від потенційних зовнішніх загроз.

На майданчику РАЕС також відбулася виробнича нарада за участю керівництва станції, профільних підрозділів і підрядних організацій. Учасники обговорили перебіг будівництва інших захисних споруд та впровадження нових інженерних рішень для підвищення стійкості інфраструктури.

Теги: #захист #енергоатом #раес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

