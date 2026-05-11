Чотири людини постраждали через атаки російських дронів на Дніпропетровщині – облрада

Чотири людини зазнали поранень через атаки безпілотників окупантів на населені пункти Синельниківського та Нікопольського районів, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Синельниківський район. Ворог вдарив по Дубовиківській громаді FPV-дроном. Постраждав 60-річний чоловік. Пошкоджена автівка. Нікопольський район. FPV-шками били по Мирівській та Марганецькій громадах. В останній постраждали чоловіки 63, 58 та 52 років. Пошкоджена автівка, причіп та відділення пошти", – написав він у Телеграмі.