Інтерфакс-Україна
Події
18:53 11.05.2026

Чотири людини постраждали через атаки російських дронів на Дніпропетровщині – облрада

1 хв читати
Чотири людини постраждали через атаки російських дронів на Дніпропетровщині – облрада

Чотири людини зазнали поранень через атаки безпілотників окупантів на населені пункти Синельниківського та Нікопольського районів, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Синельниківський район. Ворог вдарив по Дубовиківській громаді FPV-дроном. Постраждав 60-річний чоловік. Пошкоджена автівка. Нікопольський район. FPV-шками били по Мирівській та Марганецькій громадах. В останній постраждали чоловіки 63, 58 та 52 років. Пошкоджена автівка, причіп та відділення пошти", – написав він у Телеграмі.

Теги: #дніпропетровщина #постраждалі #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 11.05.2026
Помер чоловік, поранений через російську атаку на Дніпро 4 травня – ОВА

Помер чоловік, поранений через російську атаку на Дніпро 4 травня – ОВА

15:04 11.05.2026
У лікарнях Запорізької області перебуває 55 постраждали внаслідок ворожих атак, 9 з них у важкому стані – обладміністрація

У лікарнях Запорізької області перебуває 55 постраждали внаслідок ворожих атак, 9 з них у важкому стані – обладміністрація

08:40 11.05.2026
Окупанти обстріляли Харків і 7 населених пунктів області, поранені 5 мирних жителів – обладміністрація

Окупанти обстріляли Харків і 7 населених пунктів області, поранені 5 мирних жителів – обладміністрація

17:59 10.05.2026
Чоловік постраждав внаслідок удару російського дрону на Харківщині

Чоловік постраждав внаслідок удару російського дрону на Харківщині

17:18 10.05.2026
Пожежа спалахнула через удар БпЛА по Харкову, даних щодо постраждалих немає

Пожежа спалахнула через удар БпЛА по Харкову, даних щодо постраждалих немає

16:35 10.05.2026
Хлопця поранено атаку дрона окупантів на Миколаївщині – ОВА

Хлопця поранено атаку дрона окупантів на Миколаївщині – ОВА

14:36 10.05.2026
Дві людини поранені через атаку дрона окупантів на Миколаївщині – ОВА

Дві людини поранені через атаку дрона окупантів на Миколаївщині – ОВА

14:33 10.05.2026
В Херсоні поранено працівника міськради через атаку ворожого БпЛА – ОВА

В Херсоні поранено працівника міськради через атаку ворожого БпЛА – ОВА

11:54 10.05.2026
Чотири людини поранено на Донеччині через ворожі обстріли – ОВА

Чотири людини поранено на Донеччині через ворожі обстріли – ОВА

11:31 10.05.2026
Жінка загинула через удар БпЛА окупантів на Херсонщині – ОВА

Жінка загинула через удар БпЛА окупантів на Херсонщині – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Вже близько 20 країн у роботі з Drone Deals, очікується співпраця ще з однією частиною світу – Зеленський

ОСТАННЄ

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

Президенти України та ОАЕ обговорили співпрацю в сфері безпеки

"Енергоатом" завершив будівництво однієї з ключових захисних споруд на РАЕС

Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

Перші 200 патрульних вже проходять навчання на полігоні – МВС

Кабмін розширив перелік держав для спрощеного набуття українського громадянства

Зрадники, які воювали на боці РФ, отримали по 15 років тюрми – СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА