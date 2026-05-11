Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

Влада Швеції дозволила суховантажу Caffa з переважно російським екіпажем покинути країну, повідомляє в понеділок шведський громадський мовник SVT.

"Вантажне судно порожнє і ретельно перевірене співробітниками поліції. Затриманий раніше екіпаж, включно з капітаном, покине Швецію в понеділок увечері. Прикордонна поліція Південного регіону бере на себе відповідальність за них", – сказав представник слідчих структур країни Ніклас Андерссон.

Суховантаж Caffa був затриманий шведською владою 6 березня 2026 року біля узбережжя Треллеборга за підозрою у використанні фальшивого прапора і порушенні міжнародного морського права, правил безпеки суден і підроблених документів.

Судно йшло під гвінейським прапором. Воно перебувало під санкціями України з листопада 2025 року і прямувало з марокканського порту Касабланка в Санкт-Петербург. За даними шведської прокуратури, воно могло перевозити українське зерно.

На борту перебували 11 членів екіпажу, з яких 10 є громадянами Росії.