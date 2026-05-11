17:43 11.05.2026

Перші 200 патрульних вже проходять навчання на полігоні – МВС

Перша група із 200 патрульних поліцейських уже проходить навчання на полігоні, повідомляє МВС в телеграм-каналі в понеділок.

"Мета – навчити поліцейських ефективно реагувати на загрози воєнного часу: від роботи поблизу лінії фронту до захисту цивільних у тилових містах", – зазначається в повідомленні.

За інформацією МВС, поліцейські вдосконалюють навички у вогневій підготовці, тактичній медицині та психологічній стійкості.

"Особливістю програми є залучення досвідчених інструкторів 1-го та 2-го корпусів Нацгвардії, які мають бойовий досвід.", – уточнюють у відомстві.

Згідно з повідомленням, навчання стануть обов’язковими для всіх підрозділів, адже кожен патрульний має бути готовим рятувати життя та діяти професійно в екстремальних умовах.

Рішення про посилення навчання для патрульних ухвалив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після квітневого теракту в Києві.

Як повідомлялося, на зустрічі з представниками медіа міністр поінформував, що військовослужбовці Нацгвардії та прикордонної служби, які приймали участь у бойових діях, стануть інструкторами для патрульних поліцейських на полігонах.

"Проговорив з генералом Фацевичем, на якого зараз тимчасово будуть покладені обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції: потрібно посилити підготовку, осучаснити. Як би не назвали – треба щоб такі ганебні ситуації (теракт у Києві 18 квітня та неналежна реакція патрульних поліцейських – ІФ-У) ніколи не повторилися", – сказав Клименко.

Він наголосив: "Тепер патрульні поліцейські будуть жити на полігонах по черзі".

У Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 7 людей, ще 14 дістали поранення. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

Двоє патрульних, які першими прибули на виклик, залишили поранену дитину та втекли з місця події. Цим патрульним інкримінують службову недбалість з тяжкими наслідками під час стрілянини, Печерський районний суд Києва обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави розміром 266 240 грн. для кожного.

