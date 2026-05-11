Кабмін розширив перелік держав для спрощеного набуття українського громадянства

Фото: Укрпошта

Кабінет міністрів розширив перелік держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, йдеться в урядовій постанові №589 від 8 травня 2026 року.

Зокрема, раніше у даному переліку знаходилися: Канада, Німеччина, Польща, США і Чехія, а тепер до них додалися: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Швейцарія і Швеція.

Як повідомлялося, у жовтні 2025 року Кабмін визначив критерії іноземних держав, із якими може бути запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.