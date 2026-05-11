Інтерфакс-Україна
Події
17:25 11.05.2026

Кабмін розширив перелік держав для спрощеного набуття українського громадянства

1 хв читати
Кабмін розширив перелік держав для спрощеного набуття українського громадянства
Фото: Укрпошта

Кабінет міністрів розширив перелік держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, йдеться в урядовій постанові №589 від 8 травня 2026 року.

Зокрема, раніше у даному переліку знаходилися: Канада, Німеччина, Польща, США і Чехія, а тепер до них додалися: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Швейцарія і Швеція.

Як повідомлялося, у жовтні 2025 року Кабмін визначив критерії іноземних держав, із якими може бути запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.

Теги: #кабмін #громадянство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:06 08.05.2026
Уряд підтримав рішення про виділення з резервного фонду держбюджету 3,5 млрд грн на місцеві дороги – віцепрем'єр

Уряд підтримав рішення про виділення з резервного фонду держбюджету 3,5 млрд грн на місцеві дороги – віцепрем'єр

15:55 07.05.2026
Кабмін оновив порядок формування індикативної собівартості за навчання в прифронтових і переміщених вишах

Кабмін оновив порядок формування індикативної собівартості за навчання в прифронтових і переміщених вишах

15:41 07.05.2026
Кабмін затвердив план заходів до Дня пам'яті захисників України у 2026р

Кабмін затвердив план заходів до Дня пам'яті захисників України у 2026р

20:07 06.05.2026
Кабмін провів низку кадрових призначень у міністерствах та державних відомствах

Кабмін провів низку кадрових призначень у міністерствах та державних відомствах

19:22 06.05.2026
Кабмін звільнив заступника міністра економіки Зубовича

Кабмін звільнив заступника міністра економіки Зубовича

16:21 06.05.2026
Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів найближчим часом – Зеленський

Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів найближчим часом – Зеленський

12:42 05.05.2026
Уряд продовжив Національний кешбек до травня-2028 та рекомендував НБУ забезпечити безплатні виплати через Ощадбанк

Уряд продовжив Національний кешбек до травня-2028 та рекомендував НБУ забезпечити безплатні виплати через Ощадбанк

14:20 04.05.2026
Уряд скерував на виплату дивідендів у бюджет 50% прибутку "Енергоатома" за 2025р на суму 18,688 млрд грн

Уряд скерував на виплату дивідендів у бюджет 50% прибутку "Енергоатома" за 2025р на суму 18,688 млрд грн

11:29 01.05.2026
Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

11:16 01.05.2026
Уряд подаватиме євроінтеграційні законопроєкти за пів року до дедлайну їх виконання

Уряд подаватиме євроінтеграційні законопроєкти за пів року до дедлайну їх виконання

ВАЖЛИВЕ

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Вже близько 20 країн у роботі з Drone Deals, очікується співпраця ще з однією частиною світу – Зеленський

США залишаються в дипломатії та виступили посередником в обміні полоненими – Зеленський

Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК

ОСТАННЄ

Перші 200 патрульних вже проходять навчання на полігоні – МВС

Зрадники, які воювали на боці РФ, отримали по 15 років тюрми – СБУ

Використання назв "УПЦ КП", "Київська патріархія" та похідних без дозволу ПЦУ є порушенням закону – Синод

"єЧерга" з 12 травня автоматично перевірятиме наявність "Зеленої картки" для перетину кордону

ЄК координувала евакуацію людей із круїзного лайнера зі спалахом хантавірусу

Помер чоловік, поранений через російську атаку на Дніпро 4 травня – ОВА

Петиція із закликом забезпечити доступ собак-помічників для людей з інвалідністю до метрополітену не набрала необхідних голосів

Інформація про спроби російських ДРГ проникнути в Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища не відповідає дійсності – Волошин

Андорра та Монако приєднаються до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

Паліса обговорив із RTX постачання ракет до Patriot, локалізацію обслуговування та боротьбу з дронами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА