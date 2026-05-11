17:20 11.05.2026

Зрадники, які воювали на боці РФ, отримали по 15 років тюрми – СБУ

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще четверо зрадників, які воювали проти України.

"Зловмисників взяли у полон під час боїв на Покровському, Краматорському і Горіховському напрямках Донецької та Запорізької областей", – повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

Одним із засуджених є мешканець тимчасово окупованого Маріуполя. У жовтні 2024 року він приєднався до 1-ї окремої мотострілецької бригади збройних угруповань країни-агресора. Перебуваючи на посаді снайпера, він брав безпосередню участь у штурмах позицій Сил оборони в районі Покровська. Через рік після зарахування до лав рашистів зрадник потрапив у полон до українських захисників поблизу селища Затишок.

Ще один зрадник, перебуваючи у тимчасово захопленій Макіївці на Донеччині, "мобілізувався" до 291-го мотострілецького полку Південного військового округу рф. Це сталося у жовтні 2024 року. А вже через місяць українські захисники взяли його у полон під час боєзіткнення в районі селища Копані Пологівського району Запорізької області.

Інший зловмисник після початку повномасштабної війни виїхав до Єкатеринбурга Свердловської області рф, де уклав контракт з міноборони країни-агресора. Там його призначили водієм у 15-ту окрему мотострілецьку бригаду російської армії. У березні 2024 року він брав участь у штурмі позицій Сил оборони в районі селища Бердичі на Покровському напрямку. Тоді його підрозділ з 15 осіб був майже повністю знищений українськими воїнами, а зрадника як одного з небагатьох вцілілих взяли у полон.

Його поплічник з Донеччини встиг повоювати менше місяця – на початку березня 2024 року він приєднався до 242-го мотострілецького полку армії рф, а вже наприкінці березня того ж року був взятий у полон в районі Калинівки.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Розслідування проводили спільно зі слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області, Управління СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Донецької та Запорізької обласних прокуратур.

