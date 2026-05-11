17:05 11.05.2026

Використання назв "УПЦ КП", "Київська патріархія" та похідних без дозволу ПЦУ є порушенням закону – Синод

Використання назв "Українська православна церква Київський патріархат", "Київська патріархія" та похідних без дозволу Православної церкви України (ПЦУ) є порушенням закону, повідомив заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря з посиланням на повідомлення секретаріату Священного синоду.

"На підставі рішення Помісного Собору Української православної церкви Київського патріархату від 15 грудня 2018 р. та Об’єднавчого Собору в Святій Софії 15 грудня 2018 р., УПЦ Київського патріархату від зазначеного моменту припинила окреме існування як юрисдикція та релігійне об’єднання, бо цілком і повністю увійшла до складу Православної церкви України. Назви "Українська православна церква Київський патріархат", "Київська патріархія" та похідні від них офіційно державою закріплені за Київською митрополією УПЦ (ПЦУ), як єдиним універсальним правонаступником релігійного об’єднання УПЦ КП. Використання цих назв без дозволу є порушенням закону", – йдеться в опублікованому Зорею в мережі Facebook повідомленні.

Також зазначається, що діяльність нечисленної групи осіб, яка після смерті патріарха Філарета оголошує себе "Українською православною церквою Київського патріархату", є спробою "маргінальної групи породити схизму, за чим ясно видно російські інтереси та впливи".

Зазначається, що ця група налічує всього декілька осіб, більша частина з яких перебуває поза межами України.

Наголошується, що особи з числа цієї групи, які видають себе або у майбутньому видаватимуть себе за "єпископів УПЦ Київського патріархату" – не були і не є єпископами, не належать до ієрархів ПЦУ, а їхні титули та звання Православна церква україни ніколи не визнавала і не визнає.

"За канонічні злочини Священний Синод на своєму засіданні 11 травня 2026 р. позбавив сану раніше заборонених у священнослужінні осіб – монахів Никодима Кобзаря, який іменує себе "патріархом", Михаїла Ковалюка та Никона Граблюка, які називають себе "митрополитами". Ці особи ніколи не були єпископами, а тепер втратили і сан священника, який колись мали. Такі самі канонічні покарання можуть бути застосовані до всіх священнослужителів, які будуть підтримувати схизматичну діяльність зазначеної групи, про що Священний Синод публічно попереджає", – йдеться в повідомленні.

В той же час, в ПЦУ повідомили, що близько 20 громад і кліриків, які раніше не мали спілкування з ПЦУ, тобто переважна більшість, вже відновили його.

Як повідомлялося, на початку квітня Синод ПЦУ засудив антиканонічну діяльність групи осіб, яка включає позбавлених сану і заборонених у служінні священнослужителів, які привласнюють назву УПЦ Київського патріархату, проти кожного з них розпочато церковну судову процедуру і викликано для надання пояснень на чергове засідання Синоду в травні 2026 року.

12:08 07.04.2026
12:08 07.04.2026
Релігійна самоідентифікація українців протягом 2022-25 років майже не змінилася, 50% зараховують себе до ПЦУ – КМІС

13:38 04.04.2026
17:07 03.04.2026
12:02 01.04.2026
09:32 20.03.2026
10:33 03.02.2026
16:22 02.02.2026
08:57 01.01.2026
16:34 07.10.2025
12:04 30.09.2025
