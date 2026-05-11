"єЧерга" з 12 травня автоматично перевірятиме наявність "Зеленої картки" для перетину кордону

В електронній системі "Електронна черга перетину кордону" ("єЧерга") від вівторка, 12 травня, буде впроваджено нову функцію, що передбачає автоматичну перевірку чинного страхового сертифіката для комерційного транспорту, повідомив віцепрем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Згідно з його повідомленням у Телеграм у понеділок, йдеться про вантажівки та автобуси, для яких наявність "Зеленої картки" є обов’язковою умовою перетину кордону.

"Відтепер під час бронювання місця в онлайн-черзі система автоматично перевірятиме наявність страхування та відображатиме його статус в особистому кабінеті користувача", – пояснив Кулеба.

За його словами, відповідна функція дозволить водіям ще до прибуття до пункту пропуску мати можливість переглянути, чи є страховий сертифікат чинним, та уникати ситуацій, коли через відсутність або неактивний поліс неможливо перетнути кордон.

За умови, коли страховий сертифікат ще не набув чинності на момент бронювання, запис у черзі залишатиметься активним до отримання статусу "На в’їзд".

"Якщо ж на цей момент страхування не буде чинним – система автоматично скасує запис", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, у функціоналі додано можливість бачити у кабінеті користувача строк дії страхування.

"Функціонал реалізований у співпраці з Моторним (транспортним) страховим бюро України", – наголосив Кулеба.